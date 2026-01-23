Недорогая и компактная зарядная станция для блэкаутов: на что способна EcoFlow TRAIL 300

Зарядная станция EcoFlow TRAIL 300 имеет достаточную мощность для многократной зарядки смартфона, подзарядки нескольких камер или дронов или длительного использования светодиодных ламп.

Благодаря конструкции, работающей только на постоянном токе, EcoFlow TRAIL 300 обеспечивает максимальную эффективность и длительное время работы по сравнению со смешанными электростанциями переменного/постоянного тока, отмечает Trail & Kale.

Одно из самых больших преимуществ Trail 300 DC — это удобство в переноске. Она намного легче, чем большинство зарядных станций мощностью 300 Вт. Ударопрочный и огнестойкий корпус имеет компактные габариты, а также удобную плетеную ручку.

Важно

Жизнь без электричества: что делать во время отключений света и как пережить блэкаут

По словам обозревателя, емкости 288 Вт-ч более чем достаточно для того, чтобы целый день подзаряжать телефоны, камеры или дроны, а также питать светодиодные фонари или Bluetooth-колонки. Конструкция только с постоянным током означает, что ваши устройства будут работать дольше с той же мощностью в ватт-часах по сравнению со смешанными моделями.

Відео дня

Еще одним преимуществом EcoFlow TRAIL 300 является долговечность. Зарядная станция имеет защиту от перенапряжения, короткого замыкания, перегрева и тому подобное. Кроме того, для нее дополнительно продается специальный водонепроницаемый чехол.

EcoFlow TRAIL 300 Фото: Trail & Kale

Характеристики EcoFlow TRAIL 300:

вес — 2,58 кг;

размеры — 16,6 x 11,5 x 16,6 см;

емкость аккумулятора — 288 Вт-ч (90 000 мАч);

тип аккумулятора — LiFePO4;

максимальная выходная мощность — 300 Вт;

порты — 2 USB-C (140 Вт), 2 USB-A (12 Вт), 1 автомобильная розетка 12 В (макс. 120 Вт);

мощность зарядки — до 280 Вт (USB-C, автомобильный или солнечный до 110 Вт).

В Украине зарядную станцию EcoFlow Trail 300 DC можно купить по цене от 9 436 до 14 900 гривен.

Напомним, зарядная станция Acer APS321 1800W способна поддерживать работу большинства бытовых приборов, а также заряжать ноутбуки, смартфоны и подобные устройства во время отключений света.

Фокус также сообщал, что Bluetti представила DC-DC контроллер постоянного тока Charger 2, который позволяет заряжать портативные станции от автомобиля и солнечных панелей одновременно.