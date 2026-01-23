Недорога і компактна зарядна станція для блекаутів: на що здатна EcoFlow TRAIL 300

Зарядна станція EcoFlow TRAIL 300 має достатню потужність для багаторазової зарядки смартфона, підзарядки кількох камер чи дронів або тривалого використання світлодіодних ламп.

Завдяки конструкції, що працює лише на постійному струмі, EcoFlow TRAIL 300 забезпечує максимальну ефективність та довший час роботи порівняно зі змішаними електростанціями змінного/постійного струму, зазначає Trail & Kale.

Одна з найбільших переваг Trail 300 DC — це зручність у перенесенні. Вона є набагато легшою, ніж більшість зарядних станцій потужністю 300 Вт. Ударостійкий та вогнестійкий корпус має компактні габарити, а також зручну плетену ручку.

Важливо

Життя без електрики: що робити під час відключень світла та як пережити блекаут

За словами оглядача, ємності 288 Вт·год більш ніж достатньо для того, щоб цілий день підзаряджати телефони, камери або дрони, а також живити світлодіодні ліхтарі чи Bluetooth-колонки. Конструкція лише з постійним струмом означає, що ваші пристрої працюватимуть довше з тією ж потужністю у ват-годинах порівняно зі змішаними моделями.

Ще однією перевагою EcoFlow TRAIL 300 є довговічність. Зарядна станція має захист від перенапруги, короткого замикання, перегріву тощо. Окрім того, для неї додатково продається спеціальний водонепроникний чохол.

EcoFlow TRAIL 300 Фото: Trail & Kale

Характеристики EcoFlow TRAIL 300:

вага — 2,58 кг;

розміри — 16,6 x 11,5 x 16,6 см;

ємність акумулятора — 288 Вт·год (90 000 мАг);

тип акумулятора — LiFePO4;

максимальна вихідна потужність — 300 Вт;

порти — 2 USB-C (140 Вт), 2 USB-A (12 Вт), 1 автомобільна розетка 12 В (макс. 120 Вт);

потужність заряджання — до 280 Вт (USB-C, автомобільний або сонячний до 110 Вт).

В Україні зарядну станцію EcoFlow Trail 300 DC можна купити за ціною від 9 436 до 14 900 гривень.

