Заряджає всю необхідну техніку: експерт випробував потужну зарядну стацію Acer (фото)

Зарядна станція Acer APS321 1800W є одночасно компактною і достатньо потужною, щоб підтримувати роботу більшості побутових приладів, а також заряджати ноутбуки, смартфони та подібні пристрої під час відключень світла.

Acer APS321 1800W розрахована на 3000 циклів зарядки та може повністю зарядитися менш ніж за 2 години або за 4–6 годин при використанні сонячної панелі. Можливості зарядної станції випробував експерт порталу Root Nation.

Зарядна станція Acer APS321 1800W має 13 вихідних портів постійного та змінного струму, що дозволяє одночасно заряджати багато пристроїв. Вбудована функція безперебійного живлення (ДБЖ) забезпечує миттєве перемикання на резервне живлення у разі відключення електроенергії.

Acer APS321 1800W

Заявлені характеристики Acer APS321 1800W:

вага: 22 кг;

габарити — 432×270×300 мм;

ємність акумулятора — 1229 Вт·год;

тип акумулятора — LiFePO4;

номінальна потужність: 1800 Вт;

пікова потужність: 3000 Вт;

робоча температура та температура зберігання: від -10°C до 45°C.

Щоб протестувати Acer APS321 1800W, експерт спочатку підключив до неї одночасно кілька пристроїв: 55-дюймовий телевізор KIVI, монітор ASUS, роутер Wi-Fi 6, чотири ноутбуки, два смартфони та світлодіодну лампу. Зарядна станція успішно витримала це навантаження.

Acer APS321 1800W

Далі оглядач під’єднав до Acer APS321 1800W дводверний холодильник, який споживає в середньому близько 150 Вт енергії. Зарядна станція пропрацювала в такому режимі понад 5,5 годин. Паралельно автор також без проблем використовував мікрохвильову піч та електричною кавомолкою. Однак при спробі підключити водонагрівач спрацював вбудований захист.

Окрім того, експерт випробував Acer APS321 1800W з ігровим ноутбуком та 32-дюймовим 2K-монітором під час гри STALKER 2. Середнє споживання енергії становило 150–170 Вт. Це значить що зарядна станція може працювати так приблизно 1–2 години.

"Виходячи з цього, зрозуміло, що станція може обслуговувати більшість побутових приладів середньої потужності. У разі відключення електроенергії цього має бути достатньо, щоб підтримувати освітлення та інтернет, заряджати ноутбуки та телефони, а також запобігати псування продуктів", — підсумував оглядач.

