Заряжает всю необходимую технику: эксперт испытал мощную зарядную стацию Acer (фото)

Зарядная станция Acer APS321 1800W является одновременно компактной и достаточно мощной, чтобы поддерживать работу большинства бытовых приборов, а также заряжать ноутбуки, смартфоны и подобные устройства во время отключений света.

Acer APS321 1800W рассчитана на 3000 циклов зарядки и может полностью зарядиться менее чем за 2 часа или за 4-6 часов при использовании солнечной панели. Возможности зарядной станции испытал эксперт портала Root Nation.

Зарядная станция Acer APS321 1800W имеет 13 выходных портов постоянного и переменного тока, что позволяет одновременно заряжать много устройств. Встроенная функция бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает мгновенное переключение на резервное питание в случае отключения электроэнергии.

Заявленные характеристики Acer APS321 1800W:

вес — 22 кг;

габариты — 432×270×300 мм;

емкость аккумулятора — 1229 Вт-ч;

тип аккумулятора — LiFePO4;

номинальная мощность — 1800 Вт;

пиковая мощность — 3000 Вт;

рабочая температура и температура хранения — от -10°C до 45°C.

Чтобы протестировать Acer APS321 1800W, эксперт сначала подключил к ней одновременно несколько устройств: 55-дюймовый телевизор KIVI, монитор ASUS, роутер Wi-Fi 6, четыре ноутбука, два смартфона и светодиодную лампу. Зарядная станция успешно выдержала эту нагрузку.

Далее обозреватель подключил к Acer APS321 1800W двухдверный холодильник, который потребляет в среднем около 150 Вт энергии. Зарядная станция проработала в таком режиме более 5,5 часов. Параллельно автор также без проблем использовал микроволновую печь и электрическую кофемолку. Однако при попытке подключить водонагреватель сработала встроенная защита.

Кроме того, эксперт испытал Acer APS321 1800W с игровым ноутбуком и 32-дюймовым 2K-монитором во время игры STALKER 2. Среднее потребление энергии составляло 150-170 Вт. Это значит, что зарядная станция может работать так примерно 1-2 часа.

"Исходя из этого, понятно, что станция может обслуживать большинство бытовых приборов средней мощности. В случае отключения электроэнергии этого должно быть достаточно, чтобы поддерживать освещение и интернет, заряжать ноутбуки и телефоны, а также предотвращать порчу продуктов", — подытожил обозреватель.

Напомним, компания DJI представила новую зарядную станцию Power 1000 Mini, в основе которой лежит литий-железо-фосфатный аккумулятор.

Фокус также сообщал, что Anker представила обновленную версию зарядной станции Prime мощностью 65 Вт с кабелем быстрой зарядки.