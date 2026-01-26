Ідеальна зарядна станція для ноутбука та смартфона: вийшла нова модель на 245 Вт (фото)

Компанія Baseus випустила нову настільну зарядну станцію Nomos NH21 6-в-1 GaN, призначену для заряджання смартфонів, планшетів, ноутбуків, дронів та камер.

Зарядна станція Nomos NH21 пропонує загальну вихідну потужність 245 Вт, дозволяє заряджати до 6 пристроїв одночасно, підтримує швидку зарядку та інтелектуальний розподіл потужності BPS 3.0. Про це йдеться в пресрелізі, опублікованому на PRNewswire.

При використанні бездротової зарядної панелі та всіх USB-портів Nomos NH21 пропонує вихідну потужність 15 Вт + 22,5 Вт + 65 Вт + 65 Вт + 30 Вт + 30 Вт (бездротова зарядна панель Qi2 + порт USB-A + USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-C4). У режимі одного порту розподіл потужності змінюється на 15 Вт + 22,5 Вт + 100 Вт + 100 Вт + 140 Вт + 140 Вт.

Заряджання гаджетів від Baseus Nomos NH21 Фото: androidauthority.com

Зарядна станція працює на базі GaN-чипа, що додатково забезпечує високу енергоефективність та мінімізує нагрівання. Окрім того, вона автоматично розподіляє живлення між підключеними пристроями, щоб заряджання було максимально ефективним та безпечним.

Nomos NH21 має габарити 198,1 x 152,4 x 63,5 мм та важить 680 грамів. Станція також має вбудований 3-дюймовий РК-дисплей, на якому відображається загальна потужність, режими, анімація завантаження, потужність бездротової зарядки тощо.

Baseus Nomos NH21 Фото: androidauthority.com

Рекомендована ціна зарядної станції Nomos NH21 становить 199 доларів (близько 8 580 гривень).

Як зазначає Android Authority, Baseus Nomos NH21 ідеально підходить для професіоналів, чия робота вимагає проводити багато часу перед екраном ноутбука. Однією з переваг даної моделі є вбудовані кабелі, які дозволяють зберегти порядок на робочому місці.

"Зазвичай я хвилююся щодо зарядних пристроїв із вбудованими кабелями, але можете бути певні, що шанси пошкодити їх невеликі. Вони розраховані на 35 000 розтягувань. Це означає, що якщо ви тягнете за кабель тричі на день, дроти повинні прослужити майже 32 роки!" — наголосив оглядач порталу.

Фокус також повідомляв, що компанія Anker представила оновлену версію портативного зарядного пристрою Prime потужністю 65 Вт з кабелем швидкої зарядки в комплекті.