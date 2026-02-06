Великий і потужний планшет Xiaomi на підході: чим порадує новинка (фото)

Наближається реліз глобальної версії Xiaomi Pad 8 Pro. Гаджет пройшов тестування в Geekbench і характеристики вже відомі.

Як повідомляє Gizmochina, результати тестів підтверджують, що планшет збереже топову "начинку" китайської версії і запропонує безкомпромісну продуктивність.

Глобальна версія планшета (номер моделі 25091RP04G) оснащена топовим процесором минулого року Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Це 3-нанометровий чип з восьмиядерним CPU, розігнаним до 4,32 ГГц.

У Geekbench пристрій набирає 2940 балів в одноядерному режимі і 8759 у багатоядерному, що відповідає показникам багатьох актуальних флагманів. Xiaomi заявляє, що в бенчмарку AnTuTu апарат вибиває понад 3 мільйони балів. Це говорить про хорошу швидкодію для геймінгу і багатозадачності. Базова конфігурація, судячи з витоку, отримає 8 ГБ оперативної пам'яті.

Офіційне зображення Xiaomi Pad 8 Pro Фото: Xiaomi

Однією з головних фішок Xiaomi Pad 8 Pro стане 11,2-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю 3.2K (3200 × 2136) і співвідношенням сторін 3:2, зручним для роботи з документами. Частота оновлення — до 144 Гц, яскравість — 800 ніт (пікова). 12-бітна матриця підтримує HDR10, Dolby Vision і HDR Vivid.

Примітна версія Matte Edition. У ній застосовується нано-текстурне травлення скла (AG nano-texture), яке відсікає 99% світла і знижує відблиски на 70%, забезпечуючи комфорт, який можна порівняти з читанням з паперу.

Хоча Xiaomi ще не оголосила офіційну дату презентації, сертифікація пристрою натякає на швидкий вихід. Інсайдери вважають, що планшет Pad 8 Pro дебютує на міжнародному ринку одночасно з лінійкою смартфонів Xiaomi 17.

