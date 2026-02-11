Бюджетний Android-планшет виявився не гіршим за iPad: огляд OnePlus Pad Go 2 (фото)

Новий планшет середнього класу OnePlus Pad Go 2 протестували журналісти. Це цікава альтернатива дорожчим iPad, що не поступається їм на практиці в головних завданнях.

Оглядач Android Police користувався гаджетом кілька тижнів і вважає, що це один із найкращих варіантів у своєму ціновому сегменті, хоча без пари компромісів не обійшлося.

Дизайн і екран

Планшет отримав великий 12,1-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2800x1980 пікселів і співвідношенням сторін 7:5. Такий формат зручний для читання і багатозадачності (роботи з двома додатками одночасно). Дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц, HDR-відео і 68 млрд кольорів (12 біт). Максимальна яскравість досягає 900 ніт, хоча авторегулювання іноді працює некоректно, занадто сильно затемнюючи екран. Загалом же матриця відмінна.

Корпус пристрою виконаний з алюмінію, щоправда задня панель швидко збирає відбитки пальців. Планшет не найлегший через свої габарити (близько 600 г) і не має захисту від води та пилу. Суцільнометалеве виконання, втім, — однозначний плюс.

OnePlus Pad Go 2 Фото: gsmarena.com

Продуктивність і звук

Усередині встановлено процесор MediaTek Dimensity 7300 Ultra у зв'язці з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 128/256 ГБ. Цього "заліза" вистачає для комфортного геймінгу і швидкої роботи в повсякденних завданнях.

Особливої похвали удостоїлися чотири динаміки. На думку експерта, вони звучать голосно, чисто й об'ємно — навіть краще, ніж у дорожчого Samsung Galaxy Tab S11. Pad Go 2 виявився чудовим апаратом для фільмів та іншого контенту.

Планшет працює під управлінням OxygenOS 16 (на базі Android 16). OnePlus обіцяє три великих оновлення ОС. Функція Quick Share дає змогу миттєво передавати файли на інші Android-пристрої, а застосунок O+ Connect забезпечує безшовну передачу фото і документів навіть на iPhone і Mac. Журналіст зазначив, що зв'язка з iPhone 17 Pro Max працювала спритно і стабільно.

Автономність

Акумулятор ємністю 10 500 мАг забезпечує непогану, але не рекордну автономність — близько 5 годин активного екрану при змішаному використанні. У режимі очікування планшет майже не розряджається. Головний мінус — повільна зарядка потужністю 33 Вт. Для повного відновлення енергії потрібно не менше 90 хвилин, а за 50 хвилин батарея заряджається лише наполовину.

OnePlus Pad Go 2 — це надійний приліжковий гаджет. Він вміє практично все те саме, що і планшети за $700-1000: показує чудове відео, запускає ігри та дає змогу працювати з документами. Із зовнішніх аксесуарів є стилус.

Ціна в Європі: від 299 євро (приблизно 15 300 грн).

