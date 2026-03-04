Apple представила MacBook Neo: скільки коштує найдешевший ноутбук бренду (фото)

Apple анонсувала ноутбук MacBook Neo. Новинка стала найдоступнішим лептопом в історії бренду.

Крім того, це перший комп'ютер Mac, оснащений мобільним процесором від iPhone, повідомляє портал MacRumors.

В основі MacBook Neo — чипсет Apple A18 Pro (раніше використовувався в смартфонах iPhone 16 Pro). Заявлено, що такий чіп робить апарат до 50% швидшим у повсякденних завданнях порівняно з найбільш продаваним ПК на базі актуального Intel Core Ultra 5. Крім того, SoC забезпечує триразовий приріст швидкості при локальній роботі з ШІ-завданнями і дворазовий — при редагуванні фотографій. Лептоп оснащений 8 ГБ об'єднаної пам'яті в базовій комплектації.

Візуально пристрій відрізняється від старших моделей: 13-дюймовий дисплей Liquid Retina (роздільна здатність 2408х1506 пікселів, яскравість 500 ніт) отримав покриття антивідблиску і повністю позбувся фірмового вирізу в екрані ("чубчика"). Замість нього дисплей обрамляють рівномірні рамки в стилі планшетів iPad. Ноутбук важить усього 1,22 кг і доступний у чотирьох кольорах: сріблястому (Silver), індиго (Indigo), рум'янцевому (Blush) і цитрусовому (Citrus). Кольорове оформлення корпусу поширюється і на клавіатуру Magic Keyboard, а також доповнюється відповідними шпалерами системи.

Забарвлення MacBook Neo Фото: Apple

MacBook Neo забезпечує до 16 годин автономної роботи. За мультимедійні можливості відповідають фронтальна камера 1080p, два мікрофони з направленим формуванням променя і пара бічних динаміків з підтримкою просторового аудіо (Spatial Audio). Для бездротового зв'язку використовуються модулі Wi-Fi 6E і Bluetooth 6. Набір портів мінімалістичний: є 3,5-мм роз'єм для навушників і два порти USB-C (при цьому один працює в стандарті USB-C 2 зі швидкістю до 480 Мбіт/с, а другий — у стандарті USB-C 3 зі швидкістю до 10 Гбіт/с).

Окрему увагу компанія приділила екології: це "найзеленіший" продукт в історії Apple, що складається на 60% з перероблених матеріалів (включно з 100% переробленим кобальтом у батареї і 90% вторинного алюмінію в корпусі).

MacBook Neo Фото: Apple

Базова конфігурація з накопичувачем на 256 ГБ і стандартною клавіатурою Magic Keyboard коштуватиме $599 (для освітнього сектора ціна знижена до $499). Старша версія з SSD на 512 ГБ і клавіатурою з вбудованим сканером відбитків Touch ID коштує $699. Попередні замовлення відкрито з 4 березня, а роздрібні продажі стартують 11 березня 2026 року.

