Можна купити замість MacBook: експерти випробували новітній ноутбук Samsung (фото)

Компанія Samsung незабаром випустить 16-дюймовий ноутбук Galaxy Book6 Ultra, який складе конкуренцію Apple MacBook Pro 16.

Samsung Galaxy Book6 Ultra отримав яскравий OLED-екран, процесор Panther Lake, чудову систему динаміків та відеокарту GeForce RTX 5070. Першими враженням про ноутбук поділилися експерти порталу Notebookcheck.

Як зазначають у виданні, Galaxy Book6 Ultra має багато спільного з MacBook Pro 16. Ці два ноутбуки мають настільки схожий дизайн корпусу, що їх легко сплутати. Це також означає, що Samsung відмовилась від цифрової клавіатури, що може бути проблемою для декого.

Samsung Galaxy Book6 Ultra Фото: notebookcheck.com

Тестування показало, що Galaxy Book6 Ultra має дуже хорошу продуктивність для мультимедійного ноутбука, а його блок охолодження працює добре. Хоча вентилятори будуть чутними у режимі високої продуктивності, вони все одно тихіші, ніж у багатьох конкурентів.

Окремо експерти відзначили новий сенсорний OLED-екран з високою якістю зображення та точними колірними профілями. Однак, якщо ви шукаєте ще більшої продуктивності чи кращих екранів, автори радять звернути увагу на Asus ProArt P16, Lenovo Yoga Pro 9i 16 або Apple MacBook Pro.

Samsung Galaxy Book6 Ultra Фото: notebookcheck.com

Переваги Samsung Galaxy Book6 Ultra:

хороша якість шасі;

висока продуктивність системи;

сенсорний OLED екран з точними колірними профілями;

дуже тривалий час роботи від акумулятора та дуже ефективний;

дуже тихий у повсякденних ситуаціях;

чудова звукова система;

2 твердотільні накопичувачі M.2-2280.

Недоліки Samsung Galaxy Book6 Ultra:

припаяна оперативна пам'ять;

ШІМ-мерехтіння з високою амплітудою;

обмежена кількість портів;

немає підтримки SD Express.

