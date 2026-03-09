Недорогий, але продуктивний ноутбук: яка модель порадувала під час тестів (фото)

Один з найдешевших офісних ноутбуків у лінійці MSI продемонстрував найкращі результати у більшості завдань, що вимагають багато ресурсів процесора.

Ноутбук MSI Venture 16 позбавлений кількох функцій, щоб вкластися в початкову ціну в 1000 доларів, однак він обіцяє чудову продуктивність у своєму сегменті. Про це свідчать дані тестування Notebookcheck.

Як зазначають у виданні, Venture 16 здатен конкурувати з дюжиною найновіших 16-дюймових офісних ноутбуків. Різницю в продуктивності можна пояснити процесором H-серії Core Ultra 7 255H, оскільки більшість інших офісних ноутбуків, як правило, мають повільніші варіанти серії U або V.

MSI Venture 16 Фото: notebookcheck.com

Графічний процесор Venture 16 менш вражаючий, але все ще відносно швидкий для своєї категорії. Експерти наголосили, що більшість бізнес-ноутбуків сьогодні не постачаються з дискретною графікою.

При цьому інтегрований нейронний процесор Core Ultra 7 255H виявився не найсильнішою стороною Venture 16. Він досягає лише 13 TOPS порівняно з 48 TOPS у ноутбуках із процесором Core серії V.

"Користувачі, які покладаються на завдання, прискорені штучним інтелектом, або Co-Pilot, можуть віддати перевагу системі, що працює на процесорі серії V, ніж на серії H. Однак за потужністю процесора Venture 16 все ще залишається дуже вигідним варіантом, особливо з огляду на ціну", — підсумували експерти.

Нагадаємо, бюджетний MacBook Neo з'явився на сайті бенчмаркінгу, що дало уявлення про його реальну продуктивність.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi готується випустити новий легкий ноутбук із потужним процесором.