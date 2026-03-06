Найдешевший ноутбук Apple пройшов тест на продуктивність: що він показав (фото)

Бюджетний Apple MacBook Neo з'явився на сайті бенчмаркінгу, що дало майбутнім користувачам уявлення про його реальну продуктивність.

MacBook Neo працює на тому ж чипі A18 Pro, що й iPhone 16 Pro. Його дані на Geekbench свідчать про відносно непогану продуктивність для своєї ціни.

За даними Gadgets 360, модель MacBook Neo позначена в Geekbench як Mac17,5. Пристрій отримав 3 980 балів у одноядерному тесті та 10 105 балів у багатоядерному тесті.

Результати MacBook Neo на Geekbench

Як зазначає PhoneArena, результати MacBook Neo не такі вже й скромні. Наприклад, MacBook Air M1 2020 року отримав лише 2 235 балів за одноядерний процесор та 8 342 за багатоядерний, що не набагато менше, ніж у нового бюджетного ноутбука Apple.

Важливо

Мільйони ноутбуків скоро перестануть нормально працювати: як їх можна "оживити"

Що стосується сучасніших моделей, 14-дюймовий MacBook Pro M5 пропонує більш ніж удвічі більшу потужність, ніж MacBook Neo. Однак варто враховувати, що ціна моделі Neo стартує від 599 доларів, що робить його найдоступнішим ноутбуком Apple за всю історію бренду.

Відео дня

"Звичайно, Neo не може конкурувати з MacBook Pro чи навіть сучасними варіантами Air. Але враховуючи ціну, це варіант, який неодмінно розглянуть шанувальники Apple, які цінують бюджетність", — вважають у виданні.

Нагадаємо, Samsung незабаром представить 16-дюймовий ноутбук Galaxy Book6 Ultra.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi випустить легкий ноутбук із потужним процесором.