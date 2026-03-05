Мільйони ноутбуків скоро перестануть нормально працювати: як їх можна "оживити"

Google співпрацює з маркетплейсом відновленої техніки Back Market над пілотною програмою, покликаною встановити ChromeOS Flex на застарілі комп’ютери.

Співпраця Google та Back Market направлена на те, щоб старі ноутбуки залишалися безпечними, швидкими та корисними протягом багатьох років, сказано в пресрелізі.

ChromeOS Flex дозволяє запустити сучасну ОС на старому ноутбуці або настільному комп'ютері. Вона розроблена для забезпечення сучасного інтерфейсу, переносячи більше інтелектуальних функцій, оновлень та безпеки в хмару.

Повідомляється, що Back Market пропонуватиме USB-ключі ChromeOS Flex, надаючи продавцям, покупцям, школам та малому бізнесу простий спосіб встановлення безпечної хмарної операційної системи на сумісні ноутбуки.

Завдяки ChromeOS Flex та проекту з Back Market люди отримають надійний спосіб продовжити термін служби своїх сумісних пристроїв, щоб заощадити гроші, одночасно зменшуючи непотрібні відходи.

"Мільйони ноутбуків наближаються до кінця терміну служби своїх підтримуваних операційних систем, навіть якщо апаратне забезпечення все ще чудово працює", — наголосив Олександр Кушер, старший директор Google.

Нагадаємо, до 2028 року сегмент ноутбуків вартістю до 500 доларів може зникнути через різке подорожчання динамічної оперативної пам'яті.

Фокус також повідомляв, що у 2026 році на ринку з'явиться більше ноутбуків з об'ємом оперативної пам'яті 8 ГБ замість 16 ГБ і більше.