Миллионы ноутбуков скоро перестанут нормально работать: как их можно "оживить"

Google сотрудничает с маркетплейсом восстановленной техники Back Market над пилотной программой, призванной установить ChromeOS Flex на устаревшие компьютеры.

Сотрудничество Google и Back Market направлено на то, чтобы старые ноутбуки оставались безопасными, быстрыми и полезными в течение многих лет, сказано в пресс-релизе.

ChromeOS Flex позволяет запустить современную ОС на старом ноутбуке или настольном компьютере. Она разработана для обеспечения современного интерфейса, перенося больше интеллектуальных функций, обновлений и безопасности в облако.

Сообщается, что Back Market будет предлагать USB-ключи ChromeOS Flex, предоставляя продавцам, покупателям, школам и малому бизнесу простой способ установки безопасной облачной операционной системы на совместимые ноутбуки.

Благодаря ChromeOS Flex и проекту с Back Market люди получат надежный способ продлить срок службы своих совместимых устройств, чтобы сэкономить деньги, одновременно уменьшая ненужные отходы.

"Миллионы ноутбуков приближаются к концу срока службы своих поддерживаемых операционных систем, даже если аппаратное обеспечение все еще прекрасно работает", — отметил Александр Кушер, старший директор Google.

Напомним, к 2028 году сегмент ноутбуков стоимостью до 500 долларов может исчезнуть из-за резкого подорожания динамической оперативной памяти.

Фокус также сообщал, что в 2026 году на рынке появится больше ноутбуков с объемом оперативной памяти 8 ГБ вместо 16 ГБ и более.