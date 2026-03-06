Самый дешевый ноутбук Apple прошел тест на производительность: что он показал (фото)

Бюджетный Apple MacBook Neo появился на сайте бенчмаркинга, что дало будущим пользователям представление о его реальной производительности.

MacBook Neo работает на том же чипе A18 Pro, что и iPhone 16 Pro. Его данные на Geekbench свидетельствуют об относительно неплохой производительности для своей цены.

По данным Gadgets 360, модель MacBook Neo обозначена в Geekbench как Mac17,5. Устройство получило 3 980 баллов в одноядерном тесте и 10 105 баллов в многоядерном тесте.

Результаты MacBook Neo на Geekbench

Как отмечает PhoneArena, результаты MacBook Neo не такие уж и скромные. Например, MacBook Air M1 2020 года получил лишь 2 235 баллов за одноядерный процессор и 8 342 за многоядерный, что не намного меньше, чем у нового бюджетного ноутбука Apple.

Что касается более современных моделей, 14-дюймовый MacBook Pro M5 предлагает более чем вдвое большую мощность, чем MacBook Neo. Однако стоит учитывать, что цена модели Neo стартует от 599 долларов, что делает его самым доступным ноутбуком Apple за всю историю бренда.

"Конечно, Neo не может конкурировать с MacBook Pro или даже современными вариантами Air. Но учитывая цену, это вариант, который непременно рассмотрят поклонники Apple, которые ценят бюджетность", — считают в издании.

