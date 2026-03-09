Найкращий бюджетний ноутбук у 2026 році: яку модель радять експерти (фото)

Ноутбук Acer Aspire Go 15 пропонує чудове співвідношення ціни та характеристик. Він має достатньо пам’яті та сховища для повсякденних завдань, таких як перегляд вебсторінок та користування стрімінговими платформами.

Acer Aspire Go 15 отримав звання найкращого бюджетного ноутбука за версією порталу PCWorld.

Як зазначають у виданні, головна превага Acer Aspire Go 15 полягає у вартості. Ціна на Acer Aspire Go 15 з процесором Intel Core 3-N355 в Україні становить близько 16 000 – 21 000 грн залежно від пам’яті та операційної системи.

Acer Aspire Go 15 Фото: Acer

За ці гроші ноутбук пропонує великий екран, багато оперативної пам'яті та місткий SSD-накопичувач, що є рідкістю у даному ціновому діапазоні. Acer Aspire Go 15 не може похвалитися першокласною швидкістю, витримує всього шість-сім годин роботи на одному заряді та не має підсвічування клавіатури. При цьому він цілком підходить для буденного використання.

"Якщо вам потрібен ноутбук для роботи або повсякденних завдань, Acer Aspire Go 15 легко задовольнить ваші потреби", — вважають експерти.

Характеристики Acer Aspire Go 15:

процесор — Intel Core i3-N355;

оперативна пам'ять — 16 ГБ;

накопичувач — 512 ГБ;

екран — 15,6 дюйма, 1920×1080;

час роботи від батареї — 6,5 годин;

вага — 1,69 кг.

