Бюджетные смартфоны Samsung могут удивить ценами: что с ними произойдет в 2026 году

Смартфоны среднего класса Samsung Galaxy A57 и Samsung Galaxy A37 могут существенно вырасти в цене на фоне глобального подорожания памяти.

Samsung Galaxy A57 может появиться на некоторых рынках по цене 750 евро, утверждает инсайдер Роланд Квандт. Это означает, что бюджетная модель догоняет по стоимости некоторые флагманы.

Более того, Dealabs Magazine сообщает, что Galaxy A57 получит новую конфигурацию памяти в 512 ГБ в дополнение к привычным версиям на 128 ГБ и 256 ГБ. По данным журнала, цена этой модели во Франции будет достигать колоссальных 799 евро. Издание также приводит цены других конфигураций.

Цены на Samsung Galaxy A37 5G:

128 ГБ / 6 ГБ — 449 евро;

256 ГБ / 8 ГБ — 529 евро.

Цены на Samsung Galaxy A57 5G:

128 ГБ / 8 ГБ — 549 евро;

256 ГБ / 8 ГБ — 599 евро;

512 ГБ / 8 ГБ -799 евро.

Відео дня

Если слухи окажутся правдивыми, то в 2026 году бюджетные смартфоны Samsung подорожают на 50-70 евро по сравнению с начальными ценами 2025 года. При этом по характеристикам A37 и A57 пока выглядят очень похожими на своих предшественников.

Опрос Какие бренды смартфонов вы предпочитаете? Опрос открыт до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Никакой из этих Голосувати

Ожидается, что Galaxy A37 5G будет доступен в графитовом, белом, темно-зеленом и лавандовом цветах. В то же время Galaxy A57 5G будет продаваться в сером, синем, светло-синем и лавандовом дизайне.

Напомним, с 16 марта китайская компания Oppo поднимет цены на некоторые свои телефоны.

Фокус также сообщал, что стартовая цена iPhone 18 может быть выше, чем у iPhone 17.