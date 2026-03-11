"Це найкращий варіант": експерти порадили недорогий смартфон Samsung (фото)

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE має відмінну якість збірки, яскравий дисплей та преміальне обладнання, яким зазвичай можуть похвалитися лише флагмани.

Завдяки чудовим характеристикам та відносно доступній ціні Samsung Galaxy S25 FE став найкращим смартфоном середнього класу у 2026 році за версією експертів порталу Tech Advisor.

Ціна Samsung Galaxy S25 FE в Україні становить від 22 999 грн до 32 999 грн , залежно від обсягу пам'яті та продавця. При цьому його дизайн майже не відрізняється від торішнього флагмана Galaxy S25+.

Однією з основних переваг Galaxy S25 FE є його програмне забезпечення. Інтерфейс One UI 8 інтуїтивно зрозумілий та наповнений корисними функціями. Samsung також обіцяє сім років оновлень.

На думку експертів, можливостей Galaxy S25 FE достатньо, щоб задовольнити потреби більшості користувачів. За продуктивністю та часом автономної роботи Galaxy S25 FE відповідає показникам S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 FE Фото: Android Central

"Якщо вам не потрібні чудові камери або пристрій для вимогливих ігор, Galaxy S25 FE — це найкращий варіант на переповненому ринку середнього цінового сегмента", — наголосили у виданні.

Переваги Galaxy S25 FE:

флагманський дизайн;

хороші камери;

час роботи від батареї;

інтерфейс;

сім років підтримки ПЗ.

Мінуси Galaxy S25 FE:

підтримка камер могла б бути кращою ;

випадкові програмні помилки;

не підходить для вимогливих ігор.

Нагадаємо, Samsung збирається інтегрувати у смартфони Galaxy S25 функцію камери, яка наразі доступна лише флагманам Galaxy S26 , Galaxy S26+ та Galaxy S26 Ultra.

Фокус також повідомляв, що бюджетний смартфон Samsung Galaxy M17e перевершує флагмана Galaxy S26 за місткістю акумулятора.