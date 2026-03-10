Дешевий смартфон Samsung перевершив флагмана: в чому він виявився кращим (фото)

В мережі з’явилися характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy M17e, орієнтованого на Індію. На глобальний ринок він, ймовірно, вийде під назвою Galaxy A07 5G.

Очікується, що Galaxy M17e стане найдешевшим смартфоном Samsung у 2026 році. Деталі про цей пристрій були оприлюднені на сайті Amazon India.

Судячи з усього, Galaxy M17e та Galaxy A07 5G мають аналогічні апаратні характеристики. Смартфони отримали 6,7-дюймовий HD+ дисплей з частотою оновлення 120 Гц, захист IP54 та досить скромний чипсет MediaTek Dimensity 6300.

Зображення вказують на те, що Galaxy M17e буде доступний у двох кольорах: Blitz Blue та Vibe Violet.

Кольори Galaxy M17e Фото: Samsung

Неочікуваною перевагою Galaxy M17e став акумулятор ємністю 6000 мАг. Для порівняння, Galaxy S26 Ultra, який наразі є найдорожчим смартфоном Samsung, отримав батарею на 5000 мАг.

Galaxy M17e оснащений однією повноцінною ширококутною камерою на 50 МП, до якої додається 2-мегапіксельний датчик глибини, а також 8-мегапіксельною фронтальною камерою. Samsung обіцяє шість років підтримки Android та оновлень безпеки для цього пристрою.

