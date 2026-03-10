Дешевый смартфон Samsung превзошел флагмана: в чем он оказался лучше (фото)

В сети появились характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy M17e, ориентированного на Индию. На глобальный рынок он, вероятно, выйдет под названием Galaxy A07 5G.

Ожидается, что Galaxy M17e станет самым дешевым смартфоном Samsung в 2026 году. Детали об этом устройстве были обнародованы на сайте Amazon India.

Судя по всему, Galaxy M17e и Galaxy A07 5G имеют аналогичные аппаратные характеристики. Смартфоны получили 6,7-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц, защиту IP54 и довольно скромный чипсет MediaTek Dimensity 6300.

Изображения указывают на то, что Galaxy M17e будет доступен в двух цветах: Blitz Blue и Vibe Violet.

Цвета Galaxy M17e Фото: Samsung

Неожиданным преимуществом Galaxy M17e стал аккумулятор емкостью 6000 мАч. Для сравнения, Galaxy S26 Ultra, который сейчас является самым дорогим смартфоном Samsung, получил батарею на 5000 мАч.

Galaxy M17e оснащен одной полноценной широкоугольной камерой на 50 МП, к которой добавляется 2-мегапиксельный датчик глубины, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Samsung обещает шесть лет поддержки Android и обновлений безопасности для этого устройства.

Напомним, Galaxy S26 Ultra прошел испытание на падение, которое раскрыло его реальную долговечность.

Фокус также сообщал, что в сети раскрыли детали о среднебюджетных смартфонах Galaxy A37 и А57.