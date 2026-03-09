Бюджетные Galaxy A37 и А57 рассекречены до запуска: чем порадуют новинки Samsung (фото)

Популярная А-серия Samsung скоро пополнится двумя гаджетами. В сеть утекли характеристики смартфонов Samsung Galaxy A37 5G и Galaxy A57 5G.

Подробные спецификации будущих новинок южнокорейского бренда появились в отчете портала Android Headlines, пишет Gadgets360. Гаджеты будут работать под управлением ОС Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8.5.

Оба смартфона оснащены 6,7-дюймовыми Super AMOLED-дисплеями. Разрешение составляет Full-HD+ (1080 x 2340 пикселей). Частота обновления достигает 120 Гц. Батареи устройств имеют емкость 5000 мАч. Заявлена поддержка проводной зарядки мощностью 45 Вт. Расширение встроенной памяти с помощью формата microSD не предусмотрено.

Конфигурация камер у моделей идентична. Тыльный блок включает в себя главный фотосенсор на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 12 Мп и макрокамеру на 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 12 Мп (апертура f/2.2). Поддерживается работа двух SIM-карт, включая технологию eSIM.

Відео дня

Samsung Galaxy A56 (иллюстративное фото) Фото: Tech Advisor

Технические особенности Galaxy A37 5G:

Процессор: Exynos 1480.

Память: 6 ГБ или 8 ГБ оперативной, 128 ГБ или 256 ГБ встроенной.

Беспроводные модули: Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Габариты: 162,9 × 78,2 × 7,4 мм.

Вес: 196 граммов.

Цвета: Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome Lavender и Awesome White.

Технические особенности Galaxy A57 5G:

Процессор: Exynos 1680.

Память: 8 ГБ оперативной, 128 ГБ или 256 ГБ встроенной.

Беспроводные модули: Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0.

Габариты: 161,5 × 76,9 × 6,9 мм.

Вес: 192 грамма.

Цвета: Awesome Gray, Awesome Icyblue, Awesome Lilac и Awesome Navy.

Релиз устройств ожидается в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Nothing показала смартфоны среднего класса Phone (4a) и Phone (4a) Pro. Новинки получили обновленный дизайн, свежие процессоры Qualcomm и продвинутые камеры.

Также Фокус писал про лучшие смартфоны до 10 тысяч гривен. Выбрать хороший смартфон с ограниченным бюджетом — задача не из простых. Но в бюджетном сегменте есть устройства, предлагающие достойные возможности за свои деньги.