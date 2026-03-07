Лучшие смартфоны до 10 тысяч гривен: топ-3 надежных модели по результатам тестов (фото)

Выбрать хороший смартфон с ограниченным бюджетом — задача не из простых. Но в бюджетном сегменте есть устройства, предлагающие достойные возможности за свои деньги.

Фокус собрал три проверенных экспертами смартфона в категории до 10 000 гривен. Эти модели прошли тесты профильного издания GSMArena и получили высокие оценки покупателей.

Xiaomi Redmi Note 14

Аппарат предлагает приличные характеристики за небольшие деньги. Он получил яркий 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. Внутри установлен процессор MediaTek Helio G99 Ultra. В базовой комплектации доступно 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. За съемку отвечает главная камера на 108 мегапикселей. Корпус защищен от брызг по стандарту IP54, есть стереодинамики и разъем для наушников 3,5 мм. Аккумулятор на 5500 мАч обеспечивает неплохую автономность, а в комплекте идет быстрая зарядка на 33 Вт.

Xiaomi Redmi Note 14 Фото: gsmarena.com

Эксперты отмечают, что это сбалансированный телефон для повседневных задач. К его плюсам относят качественный экран, неплохую основную камеру и хорошую сборку. Из недостатков выделяют отсутствие широкоугольной камеры, невозможность записи видео в 4K и устаревающий процессор. Тем не менее, за свою цену это одно из самых конкурентоспособных решений на рынке.

Цена в Украине: от 7 499 грн.

Motorola Edge 50 Fusion

Вариант от Motorola выделяется приятным дизайном. Смартфон получил изогнутый 6,7-дюймовый P-OLED дисплей с частотой обновления до 144 Гц и заднюю панель из экокожи. При этом корпус имеет полноценную защиту от воды и пыли по стандарту IP68. За производительность отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 2, оперативной памяти — от 8 ГБ, а встроенной — от 128 ГБ (без возможности расширения). Основная камера на 50 Мп оснащена оптической стабилизацией, ее дополняет широкоугольный объектив на 13 Мп с автофокусом. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт.

Motorola Edge 50 Fusion Фото: PhoneArena

Главное преимущество этой модели — внешний вид и материалы корпуса, которые нехарактерны для этого ценового сегмента. Также хвалят отличный дисплей, хорошую камеру и поддержку eSIM. Из минусов эксперты выделяют не самый свежий чип и отсутствие поддержки HDR видео. Тем не менее здесь можно рассчитывать и на стабильную работу, и на хорошие фото. Если дизайн для вас в приоритете, эта модель не разочарует.

Цена в Украине: от 7 999 грн.

Samsung Galaxy A26

Предложение от Samsung для тех, кому в первую очередь важна надежность и долговечность. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED экраном с частотой 120 Гц. Процессором выступает Exynos 1380, в начальной конфигурации доступно 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти, есть слот для microSD. Основная камера на 50 Мп имеет оптическую стабилизацию, также присутствуют 8-Мп ультраширокоугольный объектив и макро-модуль. Емкость батареи составляет 5000 мАч, зарядка поддерживается до 25 Вт. Корпус защищен стеклом Gorilla Glass Victus+ с обеих сторон и имеет водонепроницаемость стандарта IP67.

Смартфон Samsung Galaxy A26 Фото: gsmarena.com

Главный козырь этого смартфона — программная поддержка. Samsung обещает 6 лет обновлений операционной системы (из коробки установлена ОС Android 15 с оболочкой One UI 7). Это делает аппарат отличной инвестицией на долгие годы. Эксперты хвалят качественные селфи и прочный корпус. К недостаткам относят медленную зарядку, отсутствие зарядного блока в комплекте, отсутствие стереодинамиков и не самую высокую яркость экрана. Это хороший выбор для нетребовательных пользователей, ценящих программное обеспечение Samsung.

Цена в Украине: от 9 499 грн.

