Надежный смартфон среднего класса с емкой АКБ: какую модель рекомендуют эксперты (фото)

Motorola Edge 60 Pro — отличный середняк, предлагающий оптимальное соотношение характеристик и цены. Собрали мнения экспертов и пользователей об устройстве.

Тесты и вердикт экспертов приводит GSMArena. Также выделяем главное из отзывов украинских покупателей об устройстве.

Характеристики и результаты тестирования

Motorola Edge 60 Pro предлагает тонкий (8,2 мм) и легкий (186 г) корпус с приятной на ощупь спинкой из экокожи. Смартфон обладает максимальной защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, а также сертификацией MIL-STD-810H, подтверждающей стойкость к падениям.

Спереди установлен 6,7-дюймовый изогнутый P-OLED дисплей с частотой обновления 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 7i. Процессором выступает платформа MediaTek Dimensity 8350 Extreme, работающая в паре с быстрым хранилищем стандарта UFS 4.0. За автономность отвечает кремний-углеродная батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой 90-ваттной проводной, 15-ваттной беспроводной и 5-ваттной реверсивной зарядки.

Відео дня

Motorola Edge 60 Pro Фото: gsmarena.com

Блок камер включает в себя 50-Мп основной фотосенсор с оптической стабилизацией (OIS), 10-Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом (также с OIS) и 50-Мп сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера получила сенсор на 50 Мп, но лишилась автофокуса.

Эксперты хвалят аппарат за яркий дисплей (замер показал 1595 нит в авторежиме), отличные стереодинамики, "чистую" ОС Android с полезными фирменными фишками и общее высокое качество фото. Главным козырем модели стала автономность — зафиксировали свыше 16 часов в смешанном тесте активного использования. Среди минусов обозреватели отметили пластиковую рамку корпуса и понижение некоторых характеристик по сравнению с Edge 50 Pro.

Что говорят владельцы

Телефон продолжает получать позитивные оценки. Пользователей радует отличная автономность и общий опыт эксплуатации.

При умеренном использовании смартфон без проблем живет двое суток. Даже в активном режиме к вечеру может оставаться 60-65% заряда. От 67-ваттного адаптера устройство заряжается с 25% до 100% всего за 40 минут.

Защита от воды действительно есть: даже после падения в ведро с водой гаджет сохранил стабильную функциональность.

Еще систему хвалят за отсутствие лишнего "мусорного" софта, свойственного китайским конкурентам. Процессор легко тянет тяжелые игры вроде Genshin Impact на высоких настройках графики.

Motorola Edge 60 Pro Фото: gsmarena.com

Из нюансов: изогнутый экран нравится не всем и усложняет поклейку защитного стекла. Владельцы советуют использовать качественную полиуретановую или гидрогелевую пленку. Другой минус — отсутствие в коробке блока питания, его нужно докупать отдельно.

Некоторые отмечают, что несмотря на число мегапикселей, фронтальной камере не хватает качества при плохом освещении. Также есть жалобы на бесполезную физическую кнопку вызова ИИ, который понимает лишь три языка.

Цена Motorola Edge 60 Pro в Украине: 19 999 грн (конфигурация 8/256 ГБ).

Ранее сообщалось, что этот бюджетный смартфон Xiaomi не имеет плохих отзывов. Redmi Note 15 заслужил высокие оценки покупателей за приятные характеристики по умеренной цене.

Также недавно главный камерофон 2026 года показали в действии. Vivo анонсировала смартфон X300 Ultra на выставке MWC 2026. Новинка обещает стать бескомпромиссным фотофлагманом. Немалое внимание уделили и профессиональной видеосъемке.