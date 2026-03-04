Главный камерофон 2026 года показали в действии: что умеет Vivo X300 Ultra (видео)

Vivo анонсировала смартфон X300 Ultra на выставке MWC 2026. Новинка обещает стать бескомпромиссным фотофлагманом. Немалое внимание уделили и профессиональной видеосъемке.

Представитель бренда раскрыл на своей странице в Weibo ключевые подробности о фото- и видеовозможностях устройства, пишет Gizmochina.

Главной фишкой X300 Ultra стала концепция Zeiss Master Lens Trinity — система, в которой "нет второстепенных камер". Это означает, что все фотомодули смартфона (от сверхширокоугольного до телефото) поддерживают съемку видео в качественных форматах 4K 120 fps 10-bit Log и 4K 120 fps Dolby Vision. Кроме того, система оптической стабилизации изображения (OIS) также работает на всех фокусных расстояниях без исключения.

Для облегчения постпродакшена X300 Ultra предлагает кодирование видео APV 422. По заявлениям компании, он приближает итоговый материал к уровню портативных кинокамер. Более того, при записи в формате Log смартфон позволяет загружать и применять пресеты 3D LUT и пользовательские LUT в режиме реального времени — то есть проводить цветокоррекцию удобно во время съемочного процесса. Отснятые файлы совместимы с цветовыми пространствами ACES, что позволяет легко внедрять их в пайплайн кинопроизводства без тяжелой конвертации.

Видеосъемка на Vivo X300 Ultra

Флагман оснащен системой из четырех микрофонов с шестью предустановленными режимами работы. Они программно усиливают звук целевого объекта и эффективно отсекают окружающий фоновый шум. Для тех, кто предпочитает снимать без ручной цветокоррекции, Vivo добавила два готовых кинематографических пресета — Film Style и Film Look. Расширить оптические возможности поможет специальный внешний аксессуар — телеконвертер с фокусным расстоянием 400 мм.

Другие характеристики смартфона также на высоте. Спереди установлен плоский 6,82-дюймовый 2K-дисплей от BOE с ультратонкими рамками и энергоэффективной технологией LTPO. Аппаратной основной выступает топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. В наличии массивная батарея емкостью около 7000 мАч, поддерживающая сверхбыструю проводную зарядку на 100 Вт и беспроводную на 40 Вт.

