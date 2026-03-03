Смартфон среднего класса с батареей 7000 мАч в тонком корпусе: представлен Motorola Edge 70 Fusion

Motorola анонсировала смартфон Edge 70 Fusion. Аппарат вышел в двух версиях в Европе, предлагая покупателям выбор между ультратонким дизайном и рекордной автономностью.

О релизе новинки сообщает GSMArena. Лицевую панель аппарата занимает 6,78-дюймовый OLED-дисплей, загнутый со всех четырех сторон (quad-curved). Матрица получила разрешение 1272p+, высокую частоту обновления 144 Гц и впечатляющую пиковую яркость до 5200 нит. Экран защищает стекло Gorilla Glass 7i.

Телефон, несмотря на изящный дизайн, выделяется физической надежностью. Корпус сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H и обладает максимальной защитой от воды и пыли по протоколам IP68 и IP69 (выдерживает длительное погружение и струи воды под высоким давлением). Задняя панель имеет тактильно приятное покрытие, стилизованное под ткань, в трех сертифицированных цветах от Pantone (Blue Surf, Silhouette и Country Air). Вычислительной платформой смартфона выступил процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, работающий в связке с графикой Adreno 810.

Цвета Motorola Edge 70 Fusion Фото: Motorola

Фотовозможности смартфона представлены двойной основной камерой (также сертифицированной Pantone). Главный модуль оснащен 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia 710 с поддержкой оптической стабилизации (OIS). Его дополняет 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120° и встроенной функцией макросъемки. Для селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 32 Мп.

В продажу поступит версия с батареей емкостью 5200 мАч при ультратонком корпусе — толщина составляет всего 7,2 мм, а вес 177 граммов.

Также заявлена еще одна модификация Edge 70 Fusion для рынка Европы — с аккумулятором на 7000 мАч. При этом инженерам удалось сохранить элегантность дизайна — толщина корпуса увеличилась лишь до 7,99 мм. Обе версии поддерживают технологию быстрой проводной зарядки мощностью 68 Вт (беспроводная зарядка не предусмотрена).

Цена в Европе: €420 за тонкую базовую версию (5200 мАч) и €440 за конфигурацию с аккумулятором на 7000 мАч.

