Смартфон середнього класу з батареєю 7000 мАг у тонкому корпусі: представлено Motorola Edge 70 Fusion

Motorola анонсувала смартфон Edge 70 Fusion. Апарат вийшов у двох версіях у Європі, пропонуючи покупцям вибір між ультратонким дизайном і рекордною автономністю.

Про реліз новинки повідомляє GSMArena. Лицьову панель апарата займає 6,78-дюймовий OLED-дисплей, загнутий з усіх чотирьох сторін (quad-curved). Матриця отримала роздільну здатність 1272p+, високу частоту оновлення 144 Гц і вражаючу пікову яскравість до 5200 ніт. Екран захищає скло Gorilla Glass 7i.

Телефон, незважаючи на витончений дизайн, виділяється фізичною надійністю. Корпус сертифікований за стандартом MIL-STD-810H і володіє максимальним захистом від води та пилу за протоколами IP68 і IP69 (витримує тривале занурення і струмені води під високим тиском). Задня панель має тактильно приємне покриття, стилізоване під тканину, у трьох сертифікованих кольорах від Pantone (Blue Surf, Silhouette і Country Air). Обчислювальною платформою смартфона виступив процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, що працює у зв'язці з графікою Adreno 810.

Відео дня

Кольори Motorola Edge 70 Fusion Фото: Motorola

Фотоможливості смартфона представлені подвійною основною камерою (також сертифікованою Pantone). Головний модуль оснащений 50-мегапіксельним сенсором Sony Lytia 710 з підтримкою оптичної стабілізації (OIS). Його доповнює 13-мегапіксельний надширококутний об'єктив із кутом огляду 120° і вбудованою функцією макрозйомки. Для селфі передбачена фронтальна камера з роздільною здатністю 32 Мп.

У продаж надійде версія з батареєю ємністю 5200 мАг при ультратонкому корпусі — товщина становить усього 7,2 мм, а вага 177 грамів.

Також заявлена ще одна модифікація Edge 70 Fusion для ринку Європи — з акумулятором на 7000 мАг. При цьому інженерам вдалося зберегти елегантність дизайну — товщина корпусу збільшилася лише до 7,99 мм. Обидві версії підтримують технологію швидкої дротової зарядки потужністю 68 Вт (бездротова зарядка не передбачена).

Ціна в Європі: €420 за тонку базову версію (5200 мАг) і €440 за конфігурацію з акумулятором на 7000 мАг.

Раніше повідомлялося про бюджетні смартфони з ємними акумуляторами. Сьогодні доступні смартфони поєднують у собі великі АКБ, приємні дисплеї та гідну продуктивність. Ось три перевірені моделі середнього класу, які забезпечать тривалу роботу без підзарядки.

Ще Фокус розповідав, чому бюджетний iPhone 17e не виправдав очікувань. Нещодавно Apple представила iPhone 17e, який став найдешевшим смартфоном серії. Він отримав деякі оновлення порівняно з попередником, однак він все ще не може похвалитися кращим співвідношенням ціни та якості.