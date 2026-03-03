Бюджетні смартфони з великими акумуляторами: топ-3 моделі від надійних брендів (фото)

Сьогодні доступні смартфони поєднують у собі великі АКБ, приємні дисплеї та гідну продуктивність. Ось три перевірені моделі середнього класу, які забезпечать тривалу роботу без підзарядки.

Добірку гаджетів, які не підведуть далеко від розетки

Motorola Moto G86 Power

Популярний апарат, який високо оцінюють покупці. Заявлено захист від води і пилу за максимальними стандартами IP68/IP69, а також сертифікацію MIL-STD-810H для стійкості до падінь. Лицьову панель займає яскравий 6,67-дюймовий P-OLED екран з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт, захищений склом Gorilla Glass 7i. За швидкодію відповідає процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7300, який у зв'язці з 12 ГБ оперативної пам'яті справляється з будь-якими повсякденними завданнями.

Motorola Moto G86 Power Фото: Reddit

Автономність забезпечує масивна батарея ємністю 6720 мАг з підтримкою 30-ватної зарядки. Фотоможливості стандартні для сегмента: основний сенсор на 50 Мп оснащений оптичною стабілізацією (OIS) і доповнений 8-мегапіксельним надширококутним модулем. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 Мп і вміє записувати 4K-відео.

Ціна в Україні: 12 499 грн (версія 12/256 ГБ).

Xiaomi Redmi Note 15 4G

Відмінний баланс характеристик за невисоку ціну. Телефон пропонує 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 3200 ніт і безпечним для очей ШІМ-затемненням 3840 Гц. Апаратною основою слугує 6-нанометровий чип MediaTek Helio G100 Ultra, що працює під управлінням прошивки HyperOS 2 (на базі ОС Android 15). Виробник гарантує програмну підтримку пристрою протягом чотирьох років.

Xiaomi Redmi Note 15 4G Фото: gsmarena.com

За живлення смартфона відповідає акумулятор на 6000 мАг, який підтримує швидку зарядку на 33 Вт. Приємним бонусом стала функція реверсивної зарядки по кабелю потужністю 18 Вт — телефон можна використовувати як повербанк для інших гаджетів. В якості головної камери використовується модуль високої роздільної здатності на 108 Мп з фазовим автофокусом, а для селфі передбачений 20-Мп датчик. Корпус має базовий захист від бризок IP64.

Ціна в Україні: 8 999 грн (версія 8/256 ГБ).

Realme 15T

Цей смартфон доводить, що інноваційні кремній-вуглецеві батареї (Si/C) стають дедалі доступнішими. Акумулятор ємністю 6500 мАг розмістили в тонкому корпусі (всього 7,8 мм). Пристрій підтримує швидку зарядку на 45 Вт і обхідну зарядку (Bypass charging), яка береже ресурс батареї під час ігор. Чипсет тут початкового рівня — MediaTek Dimensity 6400 Max.

Realme 15T Фото: Times Now

Модель має 6,57-дюймову AMOLED-матрицю (120 Гц) і топову водонепроникність за стандартами IP68 і IP69 (витримує занурення до 2,5 метрів і струмені під тиском). Любителі фотографії оцінять симетричний підхід до камер: як тильний модуль, так і фронтальна камера отримали сенсори з високою роздільною здатністю 50 Мп.

Ціна в Україні: 11 999 грн (версія 8/256 ГБ).

