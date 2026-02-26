Смартфони з найбільшими акумуляторами: топ 3 моделі на будь-який бюджет (фото)

У 2026 році смартфони набули дуже ємних батарей. Довгограючі моделі представлені у всіх цінових діапазонах: від надбюджетного до флагманського.

Фокус зібрав три популярні гаджети, що пропонують максимальну автономність за свою вартість.

OnePlus 15

Топовий апарат бренду оснащений кремній-вуглецевим (Si/C) акумулятором ємністю 7300 мАг. Підтримується швидка дротова зарядка на 120 Вт (від 0 до 100% за 40 хвилин), бездротова на 50 Вт і реверсивна зарядка для інших гаджетів. Смартфон побудований на базі 3-нанометрового процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 з графікою Adreno 840. Об'єм оперативної пам'яті сягає 16 ГБ, а вбудованої — до 1 ТБ стандарту UFS 4.1.

Лицьову панель займає 6,78-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з частотою оновлення до 165 Гц і захисним склом Gorilla Glass Victus 2. Набір камер містить три 50-мегапіксельні модулі: основний (з OIS), перископічний телефото з оптичним зумом 3.5x і ультраширококутний об'єктив. Корпус захищений від води і пилу за максимальними стандартами IP68 і IP69K.

Ціна в Україні: від 34 620 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G

Представник середнього класу отримав кремній-вуглецеву батарею на 6500 мАгод з підтримкою дротового заряджання потужністю 45 Вт і реверсивного заряджання кабелем на 18 Вт. Обчислювальна платформа побудована на 6-нм чипі MediaTek Helio G200 Ultra, який працює в парі з оперативною пам'яттю до 12 ГБ і накопичувачем UFS 2.2 об'ємом до 512 ГБ. Виробник гарантує до чотирьох років оновлень ОС Android.

Пристрій оснащується 6,77-дюймовим AMOLED-екраном з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3200 ніт. За фотозйомку відповідає основний 200-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією (OIS), доповнений надширококутним об'єктивом на 8 Мп. Смартфон захищений від бризок за стандартом IP65, а дисплей покритий склом Gorilla Glass Victus 2.

Ціна в Україні: від 12 999 грн.

Motorola Moto G06 Power Фото: Root Nation

Motorola Moto G06 Power

Ця доступна модель виділяється масивним акумулятором на 7000 мАг, який заряджається від 18-ватного блоку живлення. Апаратна основа — процесор початкового рівня MediaTek Helio G81 Ultra, до 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ сховища. Передбачено слот для карт пам'яті формату microSD і 3,5-мм роз'єм для дротових навушників.

Смартфон отримав великий 6,88-дюймовий IPS-дисплей з базовою роздільною здатністю 1640х720 пікселів (HD+) і частотою оновлення 120 Гц. На задній панелі, яка виконана з практичної екошкіри, розташована єдина 50-мегапіксельна основна камера з фазовим автофокусом. Телефон має базовий захист від вологи за стандартом IP64.

Ціна в Україні: від 4 999 грн.

Раніше повідомляли про смартфони з найкращими процесорами у 2026 році. Топова швидкодія за розумною ціною — вже не рідкість серед смартфонів середнього класу. Ось найпотужніші моделі з привабливим співвідношенням ціни та якості.