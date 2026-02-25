Смартфони з найкращими процесорами у 2026 році: потужні та доступні моделі (фото)

Топова швидкодія за розумною ціною — вже не рідкість серед смартфонів середнього класу. Ось найпотужніші моделі з привабливим співвідношенням ціни та якості.

Фокус зібрав пристрої, які пропонують високу продуктивність, але коштують помітно дешевше за преміальні аналоги від Samsung і Apple.

Poco F8 Ultra

Лідером рейтингу виступає флагман Poco F8 Ultra. У його основі — передовий 3-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 з графікою Adreno 840. Такий самий процесор використовується в Samsung Galaxy S26 Ultra, чия вартість удвічі вища. Модель поставляється зі швидкою оперативною пам'яттю LPDDR5X (до 16 ГБ) і накопичувачем UFS 4.1 (до 512 ГБ). У бенчмарку AnTuTu 10 система набирає вражаючі 2 720 760 балів, гарантуючи максимальний комфорт у будь-яких сучасних іграх і важких завданнях на роки вперед.

Смартфон оснащений 6,9-дюймовим AMOLED-екраном з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3500 ніт. Корпус отримав вологозахист IP68. За фотоможливості відповідає потрійна камера з 50-Мп головним сенсором, 50-Мп перископічним телеоб'єктивом (5-кратний оптичний зум) і 50-Мп надшириком. Ємна батарея на 6500 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт і бездротову на 50 Вт. З додаткових фішок варто відзначити преміальний звук від Bose і ультразвуковий сканер відбитків.

Ціна в Україні: від 34 200 грн.

OnePlus Ace 5 Фото: rozetka.com.ua

OnePlus Ace 5

OnePlus Ace 5 — один із найдоступніших смартфонів на базі передтопового чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Восьмиядерний процесор працює у зв'язці з відеоприскорювачем Adreno 750, оперативною пам'яттю (від 12 до 16 ГБ) і швидким накопичувачем стандарту UFS 4.0. У тесті AnTuTu 10 смартфон впевнено долає позначку в 2 104 232 бали. Цього запасу потужності вистачить для плавної роботи та вимогливих ігор на високих налаштуваннях графіки.

Лицьову панель пристрою займає якісний 6,78-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт. Блок камер складається з основного 50-Мп датчика з оптичною стабілізацією (OIS) і скромного 8-Мп ультраширококутного модуля (плюс макролінза на 2 Мп). За автономність відповідає кремній-вуглецевий (Si/C) акумулятор ємністю 6415 мАг, який заряджається фірмовим блоком на 80 Вт (від 0 до 100% за 35 хвилин). Гаджет захищений від пилу і бризок води за стандартом IP65.

Ціна в Україні: від 17 268 грн.

Poco F7 Фото: gsmarena.com

Poco F7

Апарат базується на свіжому субфлагманському чипсеті Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Цей 4-нанометровий процесор не використовує архітектуру ядер Oryon, як Elite-версії, але пропонує потужне ядро Cortex-X4 (до 3.2 ГГц) і графіку Adreno 825. У парі з 12 ГБ пам'яті LPDDR5X і накопичувачем UFS 4.1 цей чіп демонструє відмінні результати. У тестах AnTuTu 10 смартфон набирає 2 024 751 бал, що близько до гаджетів на базі Snapdragon 8 Gen 3.

У наявності великий 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей (120 Гц) з роздільною здатністю 1.5K і захисним склом Gorilla Glass 7i. Корпус може похвалитися скляною задньою панеллю, алюмінієвою рамкою і флагманським рівнем водонепроникності IP68. Система камер включає основну на 50 Мп (з OIS) і 8-Мп надширококутну. Тривалий час роботи забезпечує акумулятор ємністю 6500 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 90 Вт (і можливістю реверсивної зарядки інших гаджетів на 22.5 Вт).

Ціна в Україні: від 17 000 грн.

