Смартфоны с лучшими процессорами в 2026 году: мощные и доступные модели (фото)

Топовое быстродействие по разумной цене — уже не редкость среди смартфонов среднего класса. Вот самые мощные модели с привлекательным соотношением цены и качества.

Фокус собрал устройства, которые предлагают высокую производительность, но стоят заметно дешевле премиальных аналогов от Samsung и Apple.

Poco F8 Ultra

Лидером рейтинга выступает флагман Poco F8 Ultra. В его основе — передовой 3-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840. Такой же процессор используется в Samsung Galaxy S26 Ultra, чья стоимость вдвое выше. Модель поставляется с быстрой оперативной памятью LPDDR5X (до 16 ГБ) и накопителем UFS 4.1 (до 512 ГБ). В бенчмарке AnTuTu 10 система набирает впечатляющие 2 720 760 баллов, гарантируя максимальный комфорт в любых современных играх и тяжелых задачах на годы вперед.

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. Корпус получил влагозащиту IP68. За фотовозможности отвечает тройная камера с 50-Мп главным сенсором, 50-Мп перископическим телеобъективом (5-кратный оптический зум) и 50-Мп сверхшириком. Емкая батарея на 6500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. Из дополнительных фишек стоит отметить премиальный звук от Bose и ультразвуковой сканер отпечатков.

Цена в Украине: от 34 200 грн.

OnePlus Ace 5 Фото: rozetka.com.ua

OnePlus Ace 5

OnePlus Ace 5 — один из самых доступных смартфонов на базе предтопового чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Восьмиядерный процессор работает в связке с видеоускорителем Adreno 750, оперативной памятью (от 12 до 16 ГБ) и быстрым накопителем стандарта UFS 4.0. В тесте AnTuTu 10 смартфон уверенно преодолевает отметку в 2 104 232 балла. Этого запаса мощности хватит для плавной работы и требовательных игр на высоких настройках графики.

Лицевую панель устройства занимает качественный 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Блок камер состоит из основного 50-Мп датчика с оптической стабилизацией (OIS) и скромного 8-Мп ультраширокоугольного модуля (плюс макролинза на 2 Мп). За автономность отвечает кремний-углеродный (Si/C) аккумулятор емкостью 6415 мАч, который заряжается фирменным блоком на 80 Вт (от 0 до 100% за 35 минут). Гаджет защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP65.

Цена в Украине: от 17 268 грн.

Poco F7 Фото: gsmarena.com

Poco F7

Аппарат базируется на свежем субфлагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Этот 4-нанометровый процессор не использует архитектуру ядер Oryon, как Elite-версии, но предлагает мощное ядро Cortex-X4 (до 3.2 ГГц) и графику Adreno 825. В паре с 12 ГБ памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 этот чип демонстрирует отличные результаты. В тестах AnTuTu 10 смартфон набирает 2 024 751 балл, что близко к гаджетам на базе Snapdragon 8 Gen 3.

В наличии крупный 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей (120 Гц) с разрешением 1.5K и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Корпус может похвастаться стеклянной задней панелью, алюминиевой рамкой и флагманским уровнем водонепроницаемости IP68. Система камер включает основную на 50 Мп (с OIS) и 8-Мп сверхширокоугольную. Продолжительное время работы обеспечивает аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт (и возможностью реверсивной зарядки других гаджетов на 22.5 Вт).

Цена в Украине: от 17 000 грн.

