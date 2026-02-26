Смартфоны с самыми большими аккумуляторами: топ-3 модели на любой бюджет (фото)

В 2026 году смартфоны приобрели очень емкие батареи. Долгоиграющие модели представлены во всех ценовых диапазонах: от сверхбюджетного до флагманского.

Фокус собрал три популярных гаджета, предлагающих максимальную автономность за свою стоимость.

OnePlus 15

Топовый аппарат бренда оснащен кремний-углеродным (Si/C) аккумулятором емкостью 7300 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка на 120 Вт (от 0 до 100% за 40 минут), беспроводная на 50 Вт и реверсивная зарядка для других гаджетов. Смартфон построен на базе 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840. Объем оперативной памяти достигает 16 ГБ, а встроенной — до 1 ТБ стандарта UFS 4.1.

Лицевую панель занимает 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления до 165 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Набор камер включает в себя три 50-мегапиксельных модуля: основной (с OIS), перископический телефото с оптическим зумом 3.5x и ультраширокоугольный объектив. Корпус защищен от воды и пыли по максимальным стандартам IP68 и IP69K.

Цена в Украине: от 34 620 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G

Представитель среднего класса получил кремний-углеродную батарею на 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и реверсивной зарядки по кабелю на 18 Вт. Вычислительная платформа построена на 6-нм чипе MediaTek Helio G200 Ultra, который трудится в паре с оперативной памятью до 12 ГБ и накопителем UFS 2.2 объемом до 512 ГБ. Производитель гарантирует до четырех лет обновлений ОС Android.

Устройство оснащается 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. За фотосъемку отвечает основной 200-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией (OIS), дополненный сверхширокоугольным объективом на 8 Мп. Смартфон защищен от брызг по стандарту IP65, а дисплей покрыт стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Цена в Украине: от 12 999 грн.

Motorola Moto G06 Power Фото: Root Nation

Motorola Moto G06 Power

Эта доступная модель выделяется массивным аккумулятором на 7000 мАч, который заряжается от 18-ваттного блока питания. Аппаратная основа — процессор начального уровня MediaTek Helio G81 Ultra, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Предусмотрен слот для карт памяти формата microSD и 3,5-мм разъем для проводных наушников.

Смартфон получил крупный 6,88-дюймовый IPS-дисплей с базовым разрешением 1640х720 пикселей (HD+) и частотой обновления 120 Гц. На задней панели, которая выполнена из практичной экокожи, расположена единственная 50-мегапиксельная основная камера с фазовым автофокусом. Телефон имеет базовую защиту от влаги по стандарту IP64.

Цена в Украине: от 4 999 грн.

