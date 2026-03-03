Бюджетные смартфоны с емкими аккумуляторами: топ-3 модели от надежных брендов (фото)

Сегодня доступные смартфоны сочетают в себе большие АКБ, приятные дисплеи и достойную производительность. Вот три проверенные модели среднего класса, которые обеспечат длительную работу без подзарядки.

Подборку гаджетов, которые не подведут вдали от розетки, приводит Фокус.

Motorola Moto G86 Power

Популярный аппарат, который высоко оценивают покупатели. Заявлена защита от воды и пыли по максимальным стандартам IP68/IP69, а также сертификация MIL-STD-810H для устойчивости к падениям. Лицевую панель занимает яркий 6,67-дюймовый P-OLED экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит, защищенный стеклом Gorilla Glass 7i. За быстродействие отвечает процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 7300, который в связке с 12 ГБ оперативной памяти справляется с любыми повседневными задачами.

Motorola Moto G86 Power Фото: Reddit

Автономность обеспечивает массивная батарея емкостью 6720 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки. Фотовозможности стандартные для сегмента: основной сенсор на 50 Мп оснащен оптической стабилизацией (OIS) и дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп и умеет записывать 4K-видео.

Відео дня

Цена в Украине: 12 499 грн (версия 12/256 ГБ).

Xiaomi Redmi Note 15 4G

Отличный баланс характеристик за невысокую цену. Телефон предлагает 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и безопасным для глаз ШИМ-затемнением 3840 Гц. Аппаратной основой служит 6-нанометровый чип MediaTek Helio G100 Ultra, работающий под управлением прошивки HyperOS 2 (на базе ОС Android 15). Производитель гарантирует программную поддержку устройства в течение четырех лет.

Xiaomi Redmi Note 15 4G Фото: gsmarena.com

За питание смартфона отвечает аккумулятор на 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. Приятным бонусом стала функция реверсивной зарядки по кабелю мощностью 18 Вт — телефон можно использовать как повербанк для других гаджетов. В качестве главной камеры используется модуль высокого разрешения на 108 Мп с фазовым автофокусом, а для селфи предусмотрен 20-Мп датчик. Корпус имеет базовую защиту от брызг IP64.

Цена в Украине: 8 999 грн (версия 8/256 ГБ).

Realme 15T

Этот смартфон доказывает, что инновационные кремний-углеродные батареи (Si/C) становятся все доступнее. Аккумулятор емкостью 6500 мАч разместили в тонком корпусе (всего 7,8 мм). Устройство поддерживает быструю зарядку на 45 Вт и обходную зарядку (Bypass charging), которая бережет ресурс батареи во время игр. Чипсет здесь начального уровня — MediaTek Dimensity 6400 Max.

Realme 15T Фото: Times Now

Модель обладает 6,57-дюймовой AMOLED-матрицей (120 Гц) и топовой водонепроницаемостью по стандартам IP68 и IP69 (выдерживает погружение до 2,5 метров и струи под давлением). Любители фотографии оценят симметричный подход к камерам: как тыльный модуль, так и фронтальная камера получили сенсоры с высоким разрешением 50 Мп.

Цена в Украине: 11 999 грн (версия 8/256 ГБ).

Ранее сообщалось про смартфон c лучшей батареей в 2026 году по результатам масштабного теста. Китайские смартфоны все чаще оснащают кремниевыми АКБ повышенной емкости, пока Apple, Samsung и Google не спешат с инновациями в этой области. Эксперт сравнил популярные флагманы по времени работы.

Еще Фокус рассказывал про смартфоны с самыми большими аккумуляторами. В 2026 году смартфоны приобрели очень емкие батареи. Долгоиграющие модели представлены во всех ценовых диапазонах: от сверхбюджетного до флагманского.