Назван смартфон c лучшей батареей в 2026 году: что показал ультимативный тест (видео)

Китайские смартфоны все чаще оснащают кремниевыми АКБ повышенной емкости, пока Apple, Samsung и Google не спешат с инновациями в этой области. Эксперт сравнил популярные флагманы по времени работы.

Техноблогер Mrwhosetheboss провел масштабный тест автономности, быстродействия и нагрева топовых телефонов. Результаты оказались неожиданными.

В сравнении приняли участие:

Samsung Galaxy S26 Ultra (5000 мАч);

iPhone 17 Pro Max (4823 мАч);

Google Pixel 10 Pro XL (5200 мАч);

OnePlus 15 (7300 мАч);

Oppo Find X9 Pro (7500 мАч);

Xiaomi 17 Ultra (глобальная версия, 6000 мАч);

Samsung Galaxy S25 Ultra (5000 мАч) — для сопоставления с прошлым поколением.

Смартфоны поочередно нагружали играми (включая Wuthering Waves), бенчмарками, просмотром видео и работой с нейросетями.

Главным разочарованием теста стал Google Pixel 10 Pro XL, занявший последнее место. Смартфон не только быстрее всех разрядился, но и показал самую слабую производительность (уступив даже прошлогоднему Samsung), а также сильнее остальных грелся в базовых задачах. Шестое место ожидаемо досталось прошлогоднему Samsung Galaxy S25 Ultra.

Відео дня

Пятую строчку заняла глобальная версия Xiaomi 17 Ultra. Для рынка Европы в устройстве уменьшили емкость АКБ, поэтому смартфон показал хорошие, но не рекордные результаты.

Четвертую позицию с минимальным отрывом от Xiaomi заполучил iPhone 17 Pro Max. Учитывая самую скромную батарею в тесте (4823 мАч), эксперт назвал это потрясающим результатом оптимизации iOS.

Подробный тест батарей главных смартфонов 2026 года

Тройка лидеров

Третье место неожиданно досталось новому Samsung Galaxy S26 Ultra, который продержался впечатляющие 12 часов. Несмотря на то, что физическая емкость батареи (5000 мАч) не менялась у корейцев годами, переход на энергоэффективный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и замена титановой рамки на лучше рассеивающий тепло алюминий дали ощутимый прирост времени работы по сравнению с прошлой моделью.

Второе место забрал OnePlus 15 (7300 мАч) с результатом чуть менее 13 часов работы. В отличие от Xiaomi, инженеры OnePlus обошли логистические ограничения, установив в смартфон две отдельные кремний-углеродные батареи меньшей емкости, которые в сумме дают огромный запас энергии.

Первое место и звание абсолютного чемпиона по автономности в 2026 году завоевал Oppo Find X9 Pro (7500 мАч). Смартфон проработал 14 часов и 16 минут под непрерывной тяжелой нагрузкой. Устройство также использует технологию разделенных ячеек. При этом эксперт отметил нюанс: из-за процессора MediaTek смартфон Oppo грелся в играх сильнее конкурентов на Snapdragon (до 42 °C), что делало его не самым комфортным для долгого удержания в руках, но на итоговую победу в тесте батареи это не повлияло.

Ранее сообщали про лучшие смартфоны февраля. Прошлый месяц 2026 года принес на рынок смартфонов множество интересных релизов во всех ценовых сегментах — от мощных игровых устройств до сбалансированных камерофонов.

Кроме того, Фокус приводил смартфоны с самыми большими аккумуляторами на любой бюджет. В 2026 году смартфоны приобрели очень емкие батареи. Долгоиграющие модели представлены во всех ценовых диапазонах: от сверхбюджетного до флагманского.