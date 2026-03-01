Лучшие смартфоны февраля: топовые Galaxy S26, доступный Pixel 10a и не только (фото)

Февраль 2026 года принес на рынок смартфонов множество интересных релизов во всех ценовых сегментах — от мощных игровых устройств до сбалансированных камерофонов.

Фокус собрал ключевые характеристики и особенности главных новинок месяца.

Google Pixel 10a

Новый смартфон среднего класса от Google получил 6,3-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Рамки стали немного тоньше, а пиковая яркость выросла на 10% (до 3000 нит). Аппаратная основа включает в себя процессор Tensor G4, чип безопасности Titan M2 и 8 ГБ оперативной памяти. Устройство работает под управлением Android 16 с гарантированной 7-летней поддержкой обновлениями ОС. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68, есть поддержка eSIM.

Google Pixel 10a Фото: Google

Система камер перешла от предыдущего поколения без изменений: основной модуль на 48 Мп, ультраширокоугольный на 13 Мп и фронтальный объектив на 13 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5100 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную на 10 Вт.

Цена: от $499.

iQOO 15 Ultra

Игровой флагман iQOO 15 Ultra оснащен 6,85-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением QHD+, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, адаптивной частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 8000 нит. Топовую производительность обеспечивает чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с игровым сопроцессором Q3, обеспечивающим нативный рендеринг в 2K при 144 кадрах в секунду. Аппарат предлагает до 24 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти. Для защиты от перегрева установлена система активного охлаждения с испарительной камерой и встроенным вентилятором, а корпус защищен по стандартам IP68/69.

iQOO 15 Ultra Фото: iQOO

Для комфортного гейминга на корпусе предусмотрены физические сенсорные кнопки-триггеры. Блок камер включает 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Питание обеспечивает массивный аккумулятор на 7400 мАч с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной на 40 Вт.

Цена: от $795.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra стал самым тонким устройством в истории Ultra-серии. Смартфон получил 6,9-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X (QHD+, 1-120 Гц) со встроенным ультразвуковым сканером отпечатков и уникальным режимом защиты от подглядывания, физически скрывающим информацию от посторонних глаз. Вычислительная мощь базируется на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а стабильность под нагрузкой поддерживает увеличенная испарительная камера. Аппарат поддерживает ПК-режим DeX, защищен по стандарту IP68 и будет получать обновления ОС на протяжении 7 лет.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: YouTube

Главным элементом фотосистемы выступает 200-мегапиксельный сенсор с расширенной диафрагмой f/1.4. Его дополняют 50-Мп ультраширокоугольный объектив и две телекамеры (50 Мп и 10 Мп) для 5- и 3-кратного оптического приближения. Устройство предлагает продвинутую стабилизацию и улучшенное сжатие видео без потери качества. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая проводная (до 60 Вт) и беспроводная зарядка.

Цена: от $1299.

Samsung Galaxy S26

Базовый флагман Samsung Galaxy S26 предлагает 6,3-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением FHD+, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков. Основой устройства стал передовой 2-нанометровый процессор Exynos 2600. Смартфон глубоко интегрирован с нейросетевыми функциями Galaxy AI для редактирования текста, работы с изображениями и поиска информации. Как и старшая модель, аппарат защищен от воды (IP68), поддерживает режим DeX и 7 лет программных обновлений.

Samsung Galaxy S26 и S26+ Фото: The Verge

Основная камера на 50 Мп обеспечивает двукратный зум без потери качества. В дополнение к ней установлены 12-мегапиксельный ультраширик и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением. Установлена батарея емкостью 4300 мАч, восполнить которую можно с помощью проводной зарядки на 25 Вт.

Цена: от $899.

Vivo V70 Elite

Субфлагман Vivo V70 Elite выделяется 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с загнутыми краями, ультратонкими рамками (всего 1,25 мм) и встроенным ультразвуковым сканером. Дисплей поддерживает частоту 120 Гц и обладает пиковой яркостью до 5000 нит. Аппарат построен на мощном чипсете Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, оснащается быстрой оперативной памятью LPDDR5X объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 4.1 до 512 ГБ. Корпус надежно защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

Vivo V70 Elite Фото: gsmarena.com

Система камер содержит 50-мегапиксельный основной модуль Sony IMX766 с оптической стабилизацией, 50-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 8-Мп ультраширик. Фронтальная камера также получила высокое разрешение 50 Мп и систему автофокуса. Смартфон питается от емкого аккумулятора на 6500 мАч с поддержкой быстрой 90-ваттной зарядки.

Цена: от $572.

