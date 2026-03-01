Найкращі смартфони лютого: топові Galaxy S26, доступний Pixel 10a і не тільки (фото)

Лютий 2026 року приніс на ринок смартфонів безліч цікавих релізів у всіх цінових сегментах — від потужних ігрових пристроїв до збалансованих камерофонів.

Фокус зібрав ключові характеристики та особливості головних новинок місяця.

Google Pixel 10a

Новий смартфон середнього класу від Google отримав 6,3-дюймовий OLED-екран з частотою оновлення 120 Гц і захисним склом Gorilla Glass 7i. Рамки стали трохи тоншими, а пікова яскравість зросла на 10% (до 3000 ніт). Апаратна основа містить процесор Tensor G4, чип безпеки Titan M2 і 8 ГБ оперативної пам'яті. Пристрій працює під управлінням Android 16 з гарантованою 7-річною підтримкою оновленнями ОС. Корпус захищений від води і пилу за стандартом IP68, є підтримка eSIM.

Google Pixel 10a Фото: Google

Система камер перейшла від попереднього покоління без змін: основний модуль на 48 Мп, ультраширококутний на 13 Мп і фронтальний об'єктив на 13 Мп. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5100 мАг. Смартфон підтримує дротову зарядку потужністю 30 Вт і бездротову на 10 Вт.

Ціна: від $499.

iQOO 15 Ultra

Ігровий флагман iQOO 15 Ultra оснащений 6,85-дюймовим LTPO AMOLED-екраном з роздільною здатністю QHD+, ультразвуковим сканером відбитків пальців, адаптивною частотою оновлення до 144 Гц і піковою яскравістю до 8000 ніт. Топову продуктивність забезпечує чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у зв'язці з ігровим співпроцесором Q3, що забезпечує нативний рендерінг у 2K при 144 кадрах на секунду. Апарат пропонує до 24 ГБ оперативної і до 1 ТБ вбудованої пам'яті. Для захисту від перегріву встановлено систему активного охолодження з випаровувальною камерою і вбудованим вентилятором, а корпус захищений за стандартами IP68/69.

iQOO 15 Ultra Фото: iQOO

Для комфортного геймінгу на корпусі передбачені фізичні сенсорні кнопки-тригери. Блок камер включає 50-мегапіксельний основний сенсор з оптичною стабілізацією, 50-Мп надширококутний модуль і телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом. Живлення забезпечує масивний акумулятор на 7400 мАг з підтримкою надшвидкої дротової зарядки на 100 Вт і бездротової на 40 Вт.

Ціна: від $795.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra став найтоншим пристроєм в історії Ultra-серії. Смартфон отримав 6,9-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X (QHD+, 1-120 Гц) з вбудованим ультразвуковим сканером відбитків і унікальним режимом захисту від підглядання, що фізично приховує інформацію від сторонніх очей. Обчислювальна потужність базується на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 Elite Gen 5 for Galaxy, а стабільність під навантаженням підтримує збільшена випарна камера. Апарат підтримує ПК-режим DeX, захищений за стандартом IP68 і отримуватиме оновлення ОС протягом 7 років.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: YouTube

Головним елементом фотосистеми виступає 200-мегапіксельний сенсор із розширеною діафрагмою f/1.4. Його доповнюють 50-Мп ультраширококутний об'єктив і дві телекамери (50 Мп і 10 Мп) для 5- і 3-кратного оптичного наближення. Пристрій пропонує просунуту стабілізацію і поліпшене стиснення відео без втрати якості. Ємність акумулятора становить 5000 мАг, підтримується швидка дротова (до 60 Вт) і бездротова зарядка.

Ціна: від $1299.

Samsung Galaxy S26

Базовий флагман Samsung Galaxy S26 пропонує 6,3-дюймовий екран Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю FHD+, адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц і підекранним ультразвуковим сканером відбитків. Основою пристрою став передовий 2-нанометровий процесор Exynos 2600. Смартфон глибоко інтегрований з нейромережевими функціями Galaxy AI для редагування тексту, роботи із зображеннями та пошуку інформації. Як і старша модель, апарат захищений від води (IP68), підтримує режим DeX і 7 років програмних оновлень.

Samsung Galaxy S26 і S26+ Фото: Bridenstine

Основна камера на 50 Мп забезпечує дворазовий зум без втрати якості. На додаток до неї встановлено 12-мегапіксельний ультраширик і 10-мегапіксельний телеоб'єктив з 3-кратним оптичним наближенням. Встановлено батарею ємністю 4300 мАг, заповнити яку можна за допомогою дротової зарядки на 25 Вт.

Ціна: від $899.

Vivo V70 Elite

Субфлагман Vivo V70 Elite виділяється 6,59-дюймовим AMOLED-екраном із загнутими краями, ультратонкими рамками (всього 1,25 мм) і вбудованим ультразвуковим сканером. Дисплей підтримує частоту 120 Гц і має пікову яскравість до 5000 ніт. Апарат побудований на потужному чипсеті Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, оснащується швидкою оперативною пам'яттю LPDDR5X об'ємом до 12 ГБ і сховищем UFS 4.1 до 512 ГБ. Корпус надійно захищений від води і пилу за стандартами IP68 і IP69.

Vivo V70 Elite Фото: gsmarena.com

Система камер містить 50-мегапіксельний основний модуль Sony IMX766 з оптичною стабілізацією, 50-Мп телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом і 8-Мп ультраширик. Фронтальна камера також отримала високу роздільну здатність 50 Мп і систему автофокусу. Смартфон живиться від ємного акумулятора на 6500 мАг з підтримкою швидкої 90-ватної зарядки.

Ціна: від $572.

