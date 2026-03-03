Названо смартфон із найкращою батареєю у 2026 році: що показав ультимативний тест (відео)

Китайські смартфони все частіше оснащують кремнієвими АКБ підвищеної ємності, поки Apple, Samsung і Google не поспішають з інноваціями в цій галузі. Експерт порівняв популярні флагмани за часом роботи.

Техноблогер Mrwhosetheboss провів масштабний тест автономності, швидкодії та нагрівання топових телефонів. Результати виявилися несподіваними.

У порівнянні взяли участь:

Samsung Galaxy S26 Ultra (5000 мАг);

iPhone 17 Pro Max (4823 мАг);

Google Pixel 10 Pro XL (5200 мАг);

OnePlus 15 (7300 мАг);

Oppo Find X9 Pro (7500 мАг);

Xiaomi 17 Ultra (глобальна версія, 6000 мАг);

Samsung Galaxy S25 Ultra (5000 мАг) — для зіставлення з минулим поколінням.

Смартфони по черзі навантажували іграми (включно з Wuthering Waves), бенчмарками, переглядом відео і роботою з нейромережами.

Головним розчаруванням тесту став Google Pixel 10 Pro XL, який посів останнє місце. Смартфон не тільки швидше за всіх розрядився, а й показав найслабшу продуктивність (поступившись навіть торішньому Samsung), а також сильніше за інших грівся в базових завданнях. Шосте місце очікувано дісталося торішньому Samsung Galaxy S25 Ultra.

Відео дня

П'яту сходинку посіла глобальна версія Xiaomi 17 Ultra. Для ринку Європи в пристрої зменшили ємність АКБ, тому смартфон показав хороші, але не рекордні результати.

Четверту позицію з мінімальним відривом від Xiaomi отримав iPhone 17 Pro Max. З огляду на найскромнішу батарею в тесті (4823 мАг), експерт назвав це приголомшливим результатом оптимізації iOS.

Докладний тест батарей головних смартфонів 2026 року

Трійка лідерів

Третє місце несподівано дісталося новому Samsung Galaxy S26 Ultra, який протримався вражаючі 12 годин. Незважаючи на те, що фізична ємність батареї (5000 мАг) не змінювалася в корейців роками, перехід на енергоефективний чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 і заміна титанової рамки на алюміній, який краще розсіює тепло, дали відчутний приріст часу роботи порівняно з минулою моделлю.

Друге місце забрав OnePlus 15 (7300 мАг) з результатом трохи менше 13 годин роботи. На відміну від Xiaomi, інженери OnePlus обійшли логістичні обмеження, встановивши в смартфон дві окремі кремній-вуглецеві батареї меншої ємності, які в сумі дають величезний запас енергії.

Перше місце і звання абсолютного чемпіона автономності у 2026 році завоював Oppo Find X9 Pro (7500 мАг). Смартфон пропрацював 14 годин і 16 хвилин під безперервним важким навантаженням. Пристрій також використовує технологію розділених комірок. При цьому експерт зазначив нюанс: через процесор MediaTek смартфон Oppo грівся в іграх сильніше за конкурентів на Snapdragon (до 42 °C), що робило його не найкомфортнішим для тривалого утримання в руках, але на підсумкову перемогу в тесті батареї це не вплинуло.

Раніше повідомляли про найкращі смартфони лютого. Минулий місяць 2026 року приніс на ринок смартфонів безліч цікавих релізів у всіх цінових сегментах — від потужних ігрових пристроїв до збалансованих камерофонів.

Крім того, Фокус наводив смартфони з найбільшими акумуляторами на будь-який бюджет. У 2026 році смартфони придбали дуже ємні батареї. Довгограючі моделі представлені у всіх цінових діапазонах: від надбюджетного до флагманського.