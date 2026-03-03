Бюджетный iPhone 17e не оправдал ожиданий: какой смартфон лучше купить вместо него

Недавно Apple представила iPhone 17e, который стал самым дешевым смартфоном серии. Его стартовая цена составляет 599 долларов.

iPhone 17e получил некоторые обновления по сравнению со своим предшественником, однако он все еще не может похвастаться лучшим соотношением цены и качества, считает обозреватель техники с портала Tech Advisor Эмма Роули.

Хотя iPhone 17e работает на новейшем процессоре A19, стоит учитывать, что речь идет о четырехъядерном варианте. По словам эксперта, большинство людей не заметят разницы в повседневном использовании, однако это все еще чип низшего класса.

Apple также не обновила 6,1-дюймовый OLED-экран с базовой частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Он остался почти таким же, как у предшественника, за исключением толстой рамки. Слухи о Dynamic Island для iPhone 17e тоже оказались неправдивыми.

Кроме того, Роули отметила, что новый бюджетный смартфон Apple имеет только одну заднюю камеру, а его фронтальная камера не получила обновления до 24 мегапикселей, как остальные модели iPhone 17.

Что касается популярной функции MagSafe, она таки появилась на iPhone 17e, но это не совсем то, что ожидалось. Сообщается, что она обеспечит скорость зарядки только 15 Вт вместо 25 Вт, как в новых iPhone (это стандарт Qi2.2).

Тем, кто ищет смартфон с лучшими характеристиками за аналогичную цену, Роули советует обратить внимание на модели Android среднего класса. Зато поклонникам устройств Apple эксперт рекомендует поискать восстановленный iPhone 17.

Напомним, iPhone 17e будет доступен для предварительного заказа с 4 марта и поступит в продажу с 11 марта.

Фокус также сообщал, что Google выпустит бюджетный смартфон Pixel 10a, который составит конкуренцию iPhone 17e.