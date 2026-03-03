Бюджетний iPhone 17e не виправдав очікувань: який смартфон краще купити замість нього

Нещодавно Apple представила iPhone 17e, який став найдешевшим смартфоном серії. Його стартова ціна становить 599 доларів.

iPhone 17e отримав деякі оновлення, порівняно зі своїм попередником, однак він все ще не може похвалитися найкращим співвідношенням ціни та якості, вважає оглядачка техніки з порталу Tech Advisor Емма Роулі.

Хоча iPhone 17e працює на найновішому процесорі A19, варто враховувати, що йдеться про чотириядерний варіант. За словами експертки, більшість людей не помітять різниці у повсякденному використанні, однак це все ще чип нижчого класу.

Apple також не оновила 6,1-дюймовий OLED-екран з базовою частотою оновлення 60 Гц і піковою яскравістю 1200 ніт. Він залишився майже таким самим, як у попередника, за винятком товстої рамки. Чутки про Dynamic Island для iPhone 17e теж виявилися неправдивими.

Відео дня

Опитування Яким брендам смартфонів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Жоден з цих Голосувати

Окрім того, Роулі зауважила, що новий бюджетний смартфон Apple має лише одну задню камеру, а його фронтальна камера не отримала оновлення до 24 мегапікселів, як решта моделей iPhone 17.

Що стосується популярної функції MagSafe, вона таки з’явилася на iPhone 17e, але це не зовсім те, що очікувалось. Повідомляється, що вона забезпечить швидкість зарядки лише 15 Вт замість 25 Вт, як у новіших iPhone (це стандарт Qi2.2).

Тим, хто шукає смартфон з найкращими характеристиками за аналогічну ціну, Роулі радить звернути увагу на моделі Android середнього класу. Натомість шанувальникам пристроїв Apple експертка рекомендує пошукати відновлений iPhone 17.

Нагадаємо, iPhone 17e буде доступний для попереднього замовлення з 4 березня та надійде у продаж з 11 березня.

Фокус також повідомляв, що Google випустить бюджетний смартфон Pixel 10a, який складе конкуренцію iPhone 17e.