Надійний смартфон середнього класу з ємною АКБ: яку модель рекомендують експерти (фото)

Motorola Edge 60 Pro — відмінний середняк, який пропонує оптимальне співвідношення характеристик і ціни. Зібрали думки експертів і користувачів про пристрій.

Тести і вердикт експертів наводить GSMArena. Також виділяємо головне з відгуків українських покупців про пристрій.

Характеристики та результати тестування

Motorola Edge 60 Pro пропонує тонкий (8,2 мм) і легкий (186 г) корпус з приємною на дотик спинкою з екошкіри. Смартфон має максимальний захист від води і пилу за стандартами IP68/IP69, а також сертифікацію MIL-STD-810H, що підтверджує стійкість до падінь.

Спереду встановлено 6,7-дюймовий вигнутий P-OLED дисплей з частотою оновлення 120 Гц і склом Gorilla Glass 7i. Процесором виступає платформа MediaTek Dimensity 8350 Extreme, що працює в парі зі швидким сховищем стандарту UFS 4.0. За автономність відповідає кремній-вуглецева батарея ємністю 6000 мАг з підтримкою 90-ватної дротової, 15-ватної бездротової і 5-ватної реверсивної зарядки.

Motorola Edge 60 Pro Фото: gsmarena.com

Блок камер містить 50-Мп основний фотосенсор з оптичною стабілізацією (OIS), 10-Мп телефото з 3-кратним оптичним зумом (також з OIS) і 50-Мп надширококутний модуль. Фронтальна камера отримала сенсор на 50 Мп, але позбулася автофокусу.

Експерти хвалять апарат за яскравий дисплей (замір показав 1595 ніт в авторежимі), чудові стереодинаміки, "чисту" ОС Android з корисними фірмовими фішками і загальну високу якість фото. Головним козирем моделі стала автономність — зафіксували понад 16 годин у змішаному тесті активного використання. Серед мінусів оглядачі відзначили пластикову рамку корпусу і зниження деяких характеристик порівняно з Edge 50 Pro.

Що кажуть власники

Телефон продовжує отримувати позитивні оцінки. Користувачів радує відмінна автономність і загальний досвід експлуатації.

При помірному використанні смартфон без проблем живе дві доби. Навіть в активному режимі до вечора може залишатися 60-65% заряду. Від 67-ватного адаптера пристрій заряджається з 25% до 100% всього за 40 хвилин.

Захист від води дійсно є: навіть після падіння у відро з водою гаджет зберіг стабільну функціональність.

Ще систему хвалять за відсутність зайвого "сміттєвого" софту, властивого китайським конкурентам. Процесор легко тягне важкі ігри на кшталт Genshin Impact на високих налаштуваннях графіки.

Motorola Edge 60 Pro Фото: gsmarena.com

З нюансів: вигнутий екран подобається не всім і ускладнює поклейку захисного скла. Власники радять використовувати якісну поліуретанову або гідрогелеву плівку. Інший мінус — відсутність у коробці блоку живлення, його потрібно докуповувати окремо.

Дехто зазначає, що незважаючи на кількість мегапікселів, фронтальній камері бракує якості при поганому освітленні. Також є скарги на марну фізичну кнопку виклику ШІ, який розуміє лише три мови.

Ціна Motorola Edge 60 Pro в Україні: 19 999 грн (конфігурація 8/256 ГБ).

