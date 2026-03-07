Найкращі смартфони до 10 тисяч гривень: топ-3 надійних моделі за результатами тестів (фото)

Вибрати хороший смартфон з обмеженим бюджетом — завдання не з простих. Але в бюджетному сегменті є пристрої, що пропонують гідні можливості за свої гроші.

Фокус зібрав три перевірених експертами смартфони в категорії до 10 000 гривень. Ці моделі пройшли тести профільного видання GSMArena і отримали високі оцінки покупців.

Xiaomi Redmi Note 14

Апарат пропонує пристойні характеристики за невеликі гроші. Він отримав яскравий 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю FHD+. Усередині встановлено процесор MediaTek Helio G99 Ultra. У базовій комплектації доступно 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті, яку можна розширити за допомогою карти microSD. За зйомку відповідає головна камера на 108 мегапікселів. Корпус захищений від бризок за стандартом IP54, є стереодинаміки і роз'єм для навушників 3,5 мм. Акумулятор на 5500 мАг забезпечує непогану автономність, а в комплекті йде швидка зарядка на 33 Вт.

Xiaomi Redmi Note 14 Фото: gsmarena.com

Експерти відзначають, що це збалансований телефон для повсякденних завдань. До його плюсів відносять якісний екран, непогану основну камеру і хорошу збірку. З недоліків виділяють відсутність ширококутної камери, неможливість запису відео в 4K і застарілий процесор. Проте, за свою ціну це одне з найбільш конкурентоспроможних рішень на ринку.

Ціна в Україні: від 7 499 грн.

Motorola Edge 50 Fusion

Варіант від Motorola виділяється приємним дизайном. Смартфон отримав вигнутий 6,7-дюймовий P-OLED дисплей з частотою оновлення до 144 Гц і задню панель з екошкіри. При цьому корпус має повноцінний захист від води та пилу за стандартом IP68. За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 7s Gen 2, оперативної пам'яті — від 8 ГБ, а вбудованої — від 128 ГБ (без можливості розширення). Основна камера на 50 Мп оснащена оптичною стабілізацією, її доповнює ширококутний об'єктив на 13 Мп з автофокусом. Батарея ємністю 5000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 68 Вт.

Motorola Edge 50 Fusion Фото: PhoneArena

Головна перевага цієї моделі — зовнішній вигляд і матеріали корпусу, які нехарактерні для цього цінового сегмента. Також хвалять відмінний дисплей, хорошу камеру і підтримку eSIM. З мінусів експерти виділяють не найсвіжіший чип і відсутність підтримки HDR відео. Проте тут можна розраховувати і на стабільну роботу, і на хороші фото. Якщо дизайн для вас у пріоритеті, ця модель не розчарує.

Ціна в Україні: від 7 999 грн.

Samsung Galaxy A26

Пропозиція від Samsung для тих, кому насамперед важлива надійність і довговічність. Смартфон оснащений 6,7-дюймовим Super AMOLED екраном з частотою 120 Гц. Процесором виступає Exynos 1380, у початковій конфігурації доступно 6 ГБ ОЗП і 128 ГБ постійної пам'яті, є слот для microSD. Основна камера на 50 Мп має оптичну стабілізацію, також присутні 8-Мп ультраширококутний об'єктив і макро-модуль. Ємність батареї становить 5000 мАг, зарядка підтримується до 25 Вт. Корпус захищений склом Gorilla Glass Victus+ з обох боків і має водонепроникність стандарту IP67.

Смартфон Samsung Galaxy A26 Фото: gsmarena.com

Головний козир цього смартфона — програмна підтримка. Samsung обіцяє 6 років оновлень операційної системи (з коробки встановлена ОС Android 15 з оболонкою One UI 7). Це робить апарат чудовою інвестицією на довгі роки. Експерти хвалять якісні селфі та міцний корпус. До недоліків відносять повільну зарядку, відсутність зарядного блока в комплекті, відсутність стереодинаміків і не найвищу яскравість екрана. Це хороший вибір для невимогливих користувачів, які цінують програмне забезпечення Samsung.

Ціна в Україні: від 9 499 грн.

