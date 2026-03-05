Nothing представила смартфоны среднего класса Phone (4a) и Phone (4a) Pro (фото)

Смартфоны получили обновленный дизайн, свежие процессоры Qualcomm и продвинутые камеры.

Поскольку в 2026 году Nothing пропускает релиз флагманского Phone (4), усилия сосредоточили на среднебюджетных моделях, пишет Android Central.

Устройства бренда традиционно выделялись необычным дизайном с подсветкой. Особенностью модели Phone (4a) стал отказ от привычного кругового расположения светодиодов вокруг камеры. Вместо них на правой стороне задней панели появилась панель Glyph Bar. Она состоит из 7 функциональных зон и 63 мини-светодиодов, яркость которых выросла на 40% (до 3500 нит) по сравнению с прошлым поколением.

Glyph Bar умеет наглядно отображать прогресс зарядки, уровень громкости, работу таймера, а также сигнализировать о звонках и выступать в роли накамерного света при съемке фото или видео. Старшая версия Phone (4a) Pro сохранила подсветку Glyph Matrix, позаимствованную у флагмана Phone 3. При этом "прошка" стала первым середняком устройством компании с цельнометаллическим корпусом. Толщина аппарата составляет всего 7,95 мм, а защита от влаги и пыли улучшена до стандарта IP65 (у начального варианта — IP64).

Оба смартфона оснащены качественными AMOLED-матрицами с разрешением 1.5K и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i:

Phone (4a): диагональ 6,78 дюйма, частота обновления 120 Гц.

диагональ 6,78 дюйма, частота обновления 120 Гц. Phone (4a) Pro: диагональ 6,83 дюйма, увеличенная частота обновления 144 Гц.

Nothing Phone (4a) и (4а) Pro Фото: Nothing

Гаджеты получили систему из трех камер: главный сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), сверхширокоугольный объектив и 50-Мп телефото с 3,5-кратным оптическим приближением (в версии Pro для этого используется перископическая линза).

Phone (4a) построен на чипе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, который обеспечивает прирост производительности CPU на 7% и улучшенную на 10% энергоэффективность.

Phone (4a) Pro оснащен более мощным Snapdragon 7 Gen 4. Быстродействие ЦП повысилось на 27%, графики — на 30%, также оптимизировали ИИ-вычисления.

Новинки поставляются с прошивкой Nothing OS 4.1 на базе ОС Android 16. Система предлагает настраиваемый экран блокировки, уведомления Live Notifications и ускоренный запуск приложений. Производитель обещает 3 года номерных обновлений Android и 6 лет патчей безопасности.

За питание отвечает аккумулятор емкостью 5080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт. Новая система управления батареей гарантирует сохранение до 90% изначальной емкости даже после 1200 циклов заряда (большинство конкурентов обещают лишь 80%).

Цена Nothing Phone (4a) (8/128 ГБ): от €349. Цвета: черный, белый, синий и розовый. Старт продаж — 13 марта 2026 года.

Цена Nothing Phone (4a) Pro (8/128 ГБ): от €479. Цвета: черный, серебристый и розовый. Глобальный старт продаж — 27 марта 2026 года.

