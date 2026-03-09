Бюджетні Galaxy A37 і А57 розсекречені до запуску: чим порадують новинки Samsung (фото)

Популярна А-серія Samsung скоро поповниться двома гаджетами. У мережу витекли характеристики смартфонів Samsung Galaxy A37 5G і Galaxy A57 5G.

Детальні специфікації майбутніх новинок південнокорейського бренду з'явилися у звіті порталу Android Headlines, пише Gadgets360. Гаджети працюватимуть під управлінням ОС Android 16 з фірмовою оболонкою One UI 8.5.

Обидва смартфони оснащені 6,7-дюймовими Super AMOLED-дисплеями. Роздільна здатність становить Full-HD+ (1080 x 2340 пікселів). Частота оновлення сягає 120 Гц. Батареї пристроїв мають ємність 5000 мАг. Заявлена підтримка дротової зарядки потужністю 45 Вт. Розширення вбудованої пам'яті за допомогою формату microSD не передбачено.

Конфігурація камер у моделей ідентична. Тильний блок містить головний фотосенсор на 50 Мп, надширококутний модуль на 12 Мп і макрокамеру на 5 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери становить 12 Мп (апертура f/2.2). Підтримується робота двох SIM-карт, включно з технологією eSIM.

Samsung Galaxy A56 (ілюстративне фото) Фото: Tech Advisor

Технічні особливості Galaxy A37 5G:

Процесор: Exynos 1480.

Пам'ять: 6 ГБ або 8 ГБ оперативної, 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої.

Бездротові модулі: Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3.

Габарити: 162,9 × 78,2 × 7,4 мм.

Вага: 196 грамів.

Кольори: Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome Lavender і Awesome White.

Технічні особливості Galaxy A57 5G:

Процесор: Exynos 1680.

Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої.

Бездротові модулі: Wi-Fi 6E і Bluetooth 6.0.

Габарити: 161,5 × 76,9 × 6,9 мм.

Вага: 192 грами.

Кольори: Awesome Gray, Awesome Icyblue, Awesome Lilac і Awesome Navy.

Реліз пристроїв очікується найближчими тижнями.

