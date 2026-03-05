Nothing представила смартфони середнього класу Phone (4a) і Phone (4a) Pro (фото)

Смартфони отримали оновлений дизайн, свіжі процесори Qualcomm і просунуті камери.

Оскільки у 2026 році Nothing пропускає реліз флагманського Phone (4), зусилля зосередили на середньобюджетних моделях, пише Android Central.

Пристрої бренду традиційно виділялися незвичним дизайном з підсвічуванням. Особливістю моделі Phone (4a) стала відмова від звичного кругового розташування світлодіодів навколо камери. Замість них на правому боці задньої панелі з'явилася панель Glyph Bar. Вона складається з 7 функціональних зон і 63 міні-світлодіодів, яскравість яких зросла на 40% (до 3500 ніт) порівняно з минулим поколінням.

Glyph Bar вміє наочно відображати прогрес зарядки, рівень гучності, роботу таймера, а також сигналізувати про дзвінки і виступати в ролі накамерного світла під час зйомки фото або відео. Старша версія Phone (4a) Pro зберегла підсвічування Glyph Matrix, запозичене у флагмана Phone 3. При цьому "прошка" стала першим середняком пристроєм компанії з суцільнометалевим корпусом. Товщина апарату становить лише 7,95 мм, а захист від вологи і пилу покращено до стандарту IP65 (у початкового варіанту — IP64).

Обидва смартфони оснащені якісними AMOLED-матрицями з роздільною здатністю 1.5K і захисним склом Corning Gorilla Glass 7i:

Phone (4a): діагональ 6,78 дюйма, частота оновлення 120 Гц.

діагональ 6,78 дюйма, частота оновлення 120 Гц. Phone (4a) Pro: діагональ 6,83 дюйма, збільшена частота оновлення 144 Гц.

Nothing Phone (4a) і (4а) Pro Фото: Nothing

Гаджети отримали систему з трьох камер: головний сенсор на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS), надширококутний об'єктив і 50-Мп телефото з 3,5-кратним оптичним наближенням (у версії Pro для цього використовується перископічна лінза).

Phone (4a) побудований на чипі Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, який забезпечує приріст продуктивності CPU на 7% і поліпшену на 10% енергоефективність.

Phone (4a) Pro оснащений більш потужним Snapdragon 7 Gen 4. Швидкодія ЦП підвищилася на 27%, графіки — на 30%, також оптимізували ШІ-обчислення.

Новинки поставляються з прошивкою Nothing OS 4.1 на базі ОС Android 16. Система пропонує настроюваний екран блокування, повідомлення Live Notifications і прискорений запуск додатків. Виробник обіцяє 3 роки номерних оновлень Android і 6 років патчів безпеки.

За живлення відповідає акумулятор ємністю 5080 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 50 Вт. Нова система управління батареєю гарантує збереження до 90% початкової ємності навіть після 1200 циклів заряду (більшість конкурентів обіцяють лише 80%).

Ціна Nothing Phone (4a) (8/128 ГБ): від €349. Кольори: чорний, білий, синій і рожевий. Старт продажів — 13 березня 2026 року.

Ціна Nothing Phone (4a) Pro (8/128 ГБ): від €479. Кольори: чорний, сріблястий і рожевий. Глобальний старт продажів — 27 березня 2026 року.

