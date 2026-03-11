"Это лучший вариант": эксперты посоветовали недорогой смартфон Samsung (фото)

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE имеет отличное качество сборки, яркий дисплей и премиальное оборудование, которым обычно могут похвастаться только флагманы.

Благодаря превосходным характеристикам и относительно доступной цене Samsung Galaxy S25 FE стал лучшим смартфоном среднего класса в 2026 году по версии экспертов портала Tech Advisor.

Цена Samsung Galaxy S25 FE в Украине составляет от 22 999 грн до 32 999 грн, в зависимости от объема памяти и продавца. При этом его дизайн почти не отличается от прошлогоднего флагмана Galaxy S25+.

Одним из основных преимуществ Galaxy S25 FE является его программное обеспечение. Интерфейс One UI 8 интуитивно понятен и наполнен полезными функциями. Samsung также обещает семь лет обновлений.

По мнению экспертов, возможностей Galaxy S25 FE достаточно, чтобы удовлетворить потребности большинства пользователей. По производительности и времени автономной работы Galaxy S25 FE соответствует показателям S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 FE Фото: Android Central

"Если вам не нужны отличные камеры или устройство для требовательных игр, Galaxy S25 FE — это лучший вариант на переполненном рынке среднего ценового сегмента", — отметили в издании.

Преимущества Galaxy S25 FE:

флагманский дизайн;

хорошие камеры;

время работы от батареи;

интерфейс;

семь лет поддержки ПО.

Минусы Galaxy S25 FE:

поддержка камер могла бы быть лучше ;

случайные программные ошибки;

не подходит для требовательных игр.

Напомним, Samsung собирается интегрировать в смартфоны Galaxy S25 функцию камеры, которая сейчас доступна только флагманам Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.

Фокус также сообщал, что бюджетный смартфон Samsung Galaxy M17e превосходит флагмана Galaxy S26 по емкости аккумулятора.