"Это лучший вариант": эксперты посоветовали недорогой смартфон Samsung (фото)
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE имеет отличное качество сборки, яркий дисплей и премиальное оборудование, которым обычно могут похвастаться только флагманы.
Благодаря превосходным характеристикам и относительно доступной цене Samsung Galaxy S25 FE стал лучшим смартфоном среднего класса в 2026 году по версии экспертов портала Tech Advisor.
Цена Samsung Galaxy S25 FE в Украине составляет от 22 999 грн до 32 999 грн, в зависимости от объема памяти и продавца. При этом его дизайн почти не отличается от прошлогоднего флагмана Galaxy S25+.
Какие бренды смартфонов вы предпочитаете?
Одним из основных преимуществ Galaxy S25 FE является его программное обеспечение. Интерфейс One UI 8 интуитивно понятен и наполнен полезными функциями. Samsung также обещает семь лет обновлений.
По мнению экспертов, возможностей Galaxy S25 FE достаточно, чтобы удовлетворить потребности большинства пользователей. По производительности и времени автономной работы Galaxy S25 FE соответствует показателям S25 Ultra.
"Если вам не нужны отличные камеры или устройство для требовательных игр, Galaxy S25 FE — это лучший вариант на переполненном рынке среднего ценового сегмента", — отметили в издании.
Преимущества Galaxy S25 FE:
- флагманский дизайн;
- хорошие камеры;
- время работы от батареи;
- интерфейс;
- семь лет поддержки ПО.
Минусы Galaxy S25 FE:
- поддержка камер могла бы быть лучше ;
- случайные программные ошибки;
- не подходит для требовательных игр.
Напомним, Samsung собирается интегрировать в смартфоны Galaxy S25 функцию камеры, которая сейчас доступна только флагманам Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.
Фокус также сообщал, что бюджетный смартфон Samsung Galaxy M17e превосходит флагмана Galaxy S26 по емкости аккумулятора.