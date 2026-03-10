Камера вашего старого смартфона Samsung может улучшиться: что для этого нужно

Компания Samsung собирается интегрировать в прошлогодние смартфоны Galaxy S25 функцию камеры, которая сейчас доступна только флагманам Galaxy S26 , Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.

Функция виртуальной диафрагмы (Virtual Aperture) может появиться в серии Galaxy S25 из-за будущего обновления программного обеспечения, сообщает SamMobile со ссылкой на сотрудника Samsung.

Глава команды разработчиков камер Samsung недавно ответил на запрос пользователя с просьбой добавить Virtual Aperture в телеобъективы серии Galaxy S25 через мобильное приложение Expert RAW. Представитель Samsung отметил, что компания рассматривает такую возможность.

Как объясняют в издании, Virtual Aperture позволяет пользователям регулировать интенсивность размытия фона при съемке портретных фотографий. В профессиональных камерах диафрагму можно регулировать, однако большинство объективов смартфонов имеют фиксированную диафрагму.

Камеры Galaxy S25 и Galaxy S26 используют объективы с фиксированной диафрагмой, поэтому физическое отверстие объектива на этих смартфонах не может меняться. Однако Samsung позволяет имитировать регулировку диафрагмы с помощью программного обеспечения.

Стоит также отметить, что виртуальная диафрагма уже доступна на Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, но пока она работает только с основной камерой в через Expert RAW.

