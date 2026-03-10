Камера вашого старого смартфона Samsung може покращитись: що для цього потрібно

Компанія Samsung збирається інтегрувати у торішні смартфони Galaxy S25 функцію камери, яка наразі доступна лише флагманам Galaxy S26 , Galaxy S26+ та Galaxy S26 Ultra.

Функція віртуальної діафрагми (Virtual Aperture) може з'явитися в серії Galaxy S25 через майбутнє оновлення програмного забезпечення, повідомляє SamMobile з посиланням на співробітника Samsung.

Очільник команди розробників камер Samsung нещодавно відповів на запит користувача з проханням додати Virtual Aperture у телеоб'єктиви серії Galaxy S25 через мобільний застосунок Expert RAW. Представник Samsung зазначив, що компанія розглядає таку можливість.

Як пояснюють у виданні, Virtual Aperture дозволяє користувачам регулювати інтенсивність розмиття фону під час зйомки портретних фотографій. У професійних камерах діафрагму можна регулювати, однак більшість об’єктивів смартфонів мають фіксовану діафрагму.

Камери Galaxy S25 та Galaxy S26 використовують об'єктиви з фіксованою діафрагмою, тож фізичний отвір об'єктива на цих смартфонах не може змінюватися. Однак Samsung дозволяє імітувати регулювання діафрагми за допомогою програмного забезпечення.

Варто також зазначити, що віртуальна діафрагма вже доступна на Galaxy S25, Galaxy S25+ та Galaxy S25 Ultra, але наразі вона працює лише з основною камерою в через Expert RAW.

Нагадаємо, флагманські смартфони Samsung Galaxy S26 отримали режим зйомки 24 МП, однак він вимкнений за замовчуванням і потребує додаткових налаштувань.

Фокус також повідомляв, що Samsung інтегрувала у застосунок камери Galaxy S26 переклад у реальному часі, що базується на системі Overlay Translation.