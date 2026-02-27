Камери цих смартфонів здатні на більше: таємне налаштування покращить якість фото

Флагманські смартфони Samsung Galaxy S26 отримали режим зйомки 24 МП, однак він вимкнений за замовчуванням і потребує додаткових налаштувань.

Щоб увімкнути режим 24 МП на Samsung Galaxy S26, потрібно завантажити програму Camera Assistant у магазині Galaxy Store. Переваги цієї опції описали експерти Android Central.

Як пояснюють у виданні, сучасні флагмани оснащені величезними об'єктивами на 200 МП та телеоб'єктивами на 50 МП, однак більшість телефонів все ще використовують режим 12 ПМ за замовчуванням. Об'єднання кількох пікселів в один покращує захоплення світла, динамічний діапазон та швидкість обробки.

Завдяки режиму 12 ПМ користувачі отримують чистіші фото з меншою затримкою, жертвуючи деякими деталями. Натомість варіант 24 МП пропонує золоту середину між швидкими 12-мегапіксельними знімками та гіпердеталізованими фото 50 МП та 200 МП.

Дехто припускає, що ця функція не буде ексклюзивною для Galaxy S26. Не виключено, що згодом вона буде поширена на старіші смартфони Samsung через оновлення One UI.

"Я думаю, що саме від такого розвитку камери користувачі отримують реальні вигоди. Не всі хочуть величезні 200-мегапіксельні файли, які займають багато місця, але багато людей все ще хочуть чіткіших знімків без додаткових зусиль. Збалансований 24-мегапіксельний режим робить повсякденну фотографію більш преміальною, не ускладнюючи її", — зазначив експерт порталу.

