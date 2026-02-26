Цей додаток змусить смартфон знімати по-новому: що порадив експерт (фото)

Багатьом власникам iPhone не подобається, що роблять нейромережі з фотографіями. Камера смартфона за замовчуванням штучно підвищує різкість, робить кольори занадто насиченими і домальовує деталі. Є спосіб це виправити і повернути знімкам натуральний характер.

Для користувачів, які втомилися від занадто помітних алгоритмів і HDR, експерти рекомендують додаток Halide. У ньому є спеціальний режим Process Zero, з якого постаралися вирізати все зайве, пише Content Review.

Мало хто знає, що зазвичай iPhone щоразу склеює десятки кадрів, перш ніж видати готове фото. Це робиться для підвищення динамічного діапазону і загальної чіткості. Але з цим пресетом камера робить тільки один фізичний знімок. Таким чином повертається природність картинки, а візуальні артефакти на контурах об'єктів зникають.

Додаток Halide змушує iPhone знімати природніше Фото: Скриншот/Telegram

Фотографії, зроблені через Process Zero, виходять максимально "чесними". На них зберігається нормальний оптичний шум, можуть бути присутніми переосвітлення в складних умовах освітлення, а кольори виглядають приглушеними і менш контрастними. Паралельно додаток зберігає вихідний файл у нестислому форматі RAW, який можна детально обробити прямо в Halide або перенести в професійні десктопні фоторедактори.

Користувачі відзначають, що відмова від "магії" Apple парадоксально зробила мобільні кадри більш живими і красивими. Самі розробники підтверджують, що можливість вимкнути нейромережі стала найбільш затребуваною функцією їхнього продукту.

Програма Halide поширюється за передплатою за 20 доларів на рік. Також передбачена можливість одноразової покупки назавжди за 60 доларів.

