Покупці позбуваються цих популярних смартфонів: які моделі пішли в утиль (фото)

Через чотири місяці після старту продажів iPhone 17 власники топових флагманів активно здають гаджети в трейд-ін. Однак причина криється не в шлюбі, а у фінансовій вигоді на вторинному ринку.

iPhone 17 Pro Max несподівано очолив "антирейтинг" смартфонів, які найчастіше передають у сервіси трейд-ін (програма обміну старого пристрою на новий з доплатою). За даними американського маркетплейса SellCell, цей гаджет стабільно утримують свою ціну, пише Stuff.

За 145 днів з моменту релізу апарат втратив лише 25,4% від своєї первісної вартості. Для порівняння, торішній iPhone 16 Pro Max за аналогічний період подешевшав на 32,5%. У грошовому еквіваленті актуальний флагман під час здачі перекупникам приносить власникам у середньому на 95 доларів більше, ніж попередник. За телефон в ідеальному стані зараз платять близько 967,5 долара.

Топ-20 популярних смартфонів, що здаються в трейд-ін Фото: phonearena.com

Статистика 40 незалежних майданчиків показує різкий сплеск перепродажів. Частка iPhone 17 Pro Max у топ-20 пристроїв, що здаються, зросла з 5,1% наприкінці листопада до 11,5% на початку лютого. При цьому 86% таких смартфонів експерти оцінюють як абсолютно нові або такі, що перебувають у дуже хорошому стані. Користувачі легко розлучаються з гаджетами відразу після того, як минає ефект новизни, монетизуючи свої девайси.

Традиційно списки трейд-ін очолюють застарілі моделі. Попадання свіжого преміального флагмана на першу сходинку вважається рідкістю. Другу позицію в актуальному антирейтингу посів iPhone 15 Pro Max з часткою 7,3%. Примітно, що практично весь топ-20 окупувала техніка Apple. Єдиним пристроєм іншого бренду в списку виявився флагманський Samsung Galaxy S25 Ultra, який набрав скромні 3,2%.

