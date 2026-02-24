Покупатели избавляются от этих популярных смартфонов: какие модели пошли в утиль (фото)

Спустя четыре месяца после старта продаж iPhone 17 владельцы топовых флагманов активно сдают гаджеты в трейд-ин. Однако причина кроется не в браке, а в финансовой выгоде на вторичном рынке.

iPhone 17 Pro Max неожиданно возглавил "антирейтинг" смартфонов, которые чаще всего передают в сервисы трейд-ин (программа обмена старого устройства на новое с доплатой). По данным американского маркетплейса SellCell, этот гаджет стабильно удерживают свою цену, пишет Stuff.

За 145 дней с момента релиза аппарат потерял всего 25,4% от своей первоначальной стоимости. Для сравнения, прошлогодний iPhone 16 Pro Max за аналогичный период подешевел на 32,5%. В денежном эквиваленте актуальный флагман при сдаче перекупщикам приносит владельцам в среднем на 95 долларов больше, чем предшественник. За телефон в идеальном состоянии сейчас платят около 967,5 доллара.

Топ-20 популярных смартфонов, сдаваемых в трейд-ин Фото: phonearena.com

Статистика 40 независимых площадок показывает резкий всплеск перепродаж. Доля iPhone 17 Pro Max в топ-20 сдаваемых устройств выросла с 5,1% в конце ноября до 11,5% в начале февраля. При этом 86% таких смартфонов оцениваются экспертами как совершенно новые или находящиеся в очень хорошем состоянии. Пользователи легко расстаются с гаджетами сразу после того, как проходит эффект новизны, монетизируя свои девайсы.

Традиционно списки трейд-ин возглавляют устаревшие модели. Попадание свежего премиального флагмана на первую строчку считается редкостью. Вторую позицию в актуальном антирейтинге занял iPhone 15 Pro Max с долей 7,3%. Примечательно, что практически весь топ-20 оккупировала техника Apple. Единственным устройством другого бренда в списке оказался флагманский Samsung Galaxy S25 Ultra, набравший скромные 3,2%.

Ранее сообщалось, что cмартфон 6-летней давности оказался не хуже iPhone 17 Pro Max. Каждый год миллионы потребителей выбирают самый новый и дорогой iPhone, не задумываясь, оправдана ли переплата. Популярный обозреватель решил проверить, насколько реален прогресс в смартфонах Apple за последние годы.