Это приложение заставит смартфон снимать по-новому: что посоветовал эксперт (фото)

Многим владельцам iPhone не нравится, что делают нейросети с фотографиями. Камера смартфона по умолчанию искусственно повышает резкость, делает цвета слишком насыщенными и дорисовывает детали. Есть способ это исправить и вернуть снимкам натуральный характер.

Для пользователей, уставших от слишком заметных алгоритмов и HDR, эксперты рекомендуют приложение Halide. В нем есть специальный режим Process Zero, из которого постарались вырезать все лишнее, пишет Content Review.

Немногие знают, что обычно iPhone каждый раз склеивает десятки кадров, прежде чем выдать готовое фото. Это делается для повышения динамического диапазона и общей четкости. Но с этим пресетом камера делает только один физический снимок. Таким образом возвращается естественность картинки, а визуальные артефакты на контурах объектов пропадают.

Приложение Halide заставляет iPhone снимать естественнее Фото: Скриншот/Telegram

Фотографии, сделанные через Process Zero, получаются максимально "честными". На них сохраняется нормальный оптический шум, могут присутствовать пересветы в сложных условиях освещения, а цвета выглядят приглушенными и менее контрастными. Параллельно приложение сохраняет исходный файл в несжатом формате RAW, который можно детально обработать прямо в Halide или перенести в профессиональные десктопные фоторедакторы.

Пользователи отмечают, что отказ от "магии" Apple парадоксально сделал мобильные кадры более живыми и красивыми. Сами разработчики подтверждают, что возможность выключить нейросети стала самой востребованной функцией их продукта.

Программа Halide распространяется по подписке за 20 долларов в год. Также предусмотрена возможность единоразовой покупки навсегда за 60 долларов.

